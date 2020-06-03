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大甲綠資材去化量僅4%？！ 環保局：各廠有別見仁見智

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員施志昌指出，大甲綠資材中心去化緩慢，民眾4個月只領走4%。記者陳秋雲／攝影
台中市議員施志昌指出，大甲綠資材中心去化緩慢，民眾4個月只領走4%。記者陳秋雲／攝影

台中市議會今進行警消環衛業務質詢，市議員施志昌、林祈烽聯合質詢，質疑台中市綠資材中心去化問題大，目前各清潔隊供給大甲綠資材中心，堆置的木材量已達1萬2617.7公噸，去化量僅502公噸，僅4%！環保局長吳志超說文山廠去化成長數倍，他認為這見仁見智。

施志昌表示，環保局投入4100多萬，包括破碎機具、破碎場、廢木堆置區與復育區入口整建及綠化工程等，當時指大甲綠資材中心去年9月試營運，但有人檢舉包商堆置區偷工減料，工程延宕，至今廠區部分還在驗收，仍未啟用，但綠資材破碎與去化已先啟動，存在很多問題。

環保局指出，今年1月至5月收到的量與累積處理量，4月底止堆置廢樹枝共1萬2617.7公噸，統計自109年1月至5月底，破碎量1015公噸。此外，目前大甲綠資材中心規劃的去化管道主要有二，一是讓民眾申請領用，1至4月民眾領用502.63公噸。原地試辦堆肥，希望透過生物分解作用，讓廢木屑成為腐植土（資材），創造資源循環再生性。但目前試辦階段，且從做堆肥從開始到變成腐植土需要半年，所以目前能去化的量很少。

施志昌說，去化量只佔堆置量的4%？破碎量也僅8%，而文山綠資材中心平均一個月也僅去化180多公噸，台中各區收回來的綠資材，能處理的量非常少，處理了也沒地方可以去！

施志昌表示，去年會勘時環保局說大甲綠資材處理的木料可以送到外埔綠能園區做氣化發電，但顯然也遙遙無期！此外，像是文山綠資材中心的去化管道，有如觀光景點的步道鋪面、行道樹樹穴以及公園空地抑制雜草、校園花圃或是空地抑制雜草、園藝填土、甚至用來作鍋爐燃料，他質疑，為何大甲綠資材中心現在沒拿來使用？

他認為，未來還要設置東勢綠資材中心，這不是綠資材中心不好，而是環保局措施做半套，虎頭蛇尾，以前都說這些綠資材是垃圾變黃金，不解決這些問題黃金又會變垃圾。

台中市 觀光景點

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