獨／偷拍？清泉崗基地和漢翔非管制區 無法強制勸離

漢翔高級教練機「勇鷹」昨天在空軍清泉崗基地首度滑出跑道，吸引許多軍事迷在基地圍牆外拍照，台中警方接獲軍方和漢翔公司通知協助，在圍牆外勸離軍事迷不要「偷拍」，有些軍事迷反問員警「依什麼法？」員警仍柔性勸離他們；警方表示，空軍清泉崗基地和漢翔沙鹿廠區目前非要塞保壘地帶法公告劃定管制區域，確實無法強制要求軍事迷離開，已建議主管機關修法解決。

據了解，空軍清泉崗基地和漢翔沙鹿廠近４年來，常有不明人士在基地圍牆外「偷拍」Ｆ１６戰機、ＩＤＦ戰機、幻象戰機等，至少１８件，高級教練機勇鷹號昨天首度滑行測試，也有多名軍事迷到場拍照，台中清水警分局接到通知，派員警到場勸離，警方發現最少有１０多人，包括一名高中生，拿著高級照相器材拍教練機。

警方已向漢翔公司和民航局等單位反應，希望修法中的「國家安全法」和「戰略要域管制法」，可將漢翔沙鹿廠區與空軍清泉崗基地劃入「重要軍事設施管制區」或「戰略要域」，讓員警協助勸離軍事迷時依法有據。