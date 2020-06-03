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校園高溫40度學生快熱昏 南投縣頂樓教室優先裝冷氣

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
最近天氣高溫炎熱，南投有學校溫度飆到40度，讓學生熱的受不了，南投縣政府將優先補助頂樓教室加裝冷氣，免得學生健康受影響。記者江良誠／攝影
最近天氣高溫炎熱，南投有學校溫度飆到40度，讓學生熱的受不了，南投縣政府將優先補助頂樓教室加裝冷氣，免得學生健康受影響。記者江良誠／攝影

最近天氣炎熱，氣溫動輒30多度，南投縣不少校園因日曬嚴重，有學校測試校園高溫達40度，學生熱的受不了。南投縣議員張嘉哲今天要求縣府提出降溫作法。南投縣長林明溱說，市區學校因為教室東西向，整天日曬頂樓溫度更高，將調查各校狀況，針對頂樓教室優先裝設冷氣，為教室降溫。

張嘉哲說，南投市曾有校長反映，下午2時多測量溫度，學校高溫達攝氏40度，教室內更是悶熱，學生出現身體不適，學習也受到影響。南投縣財力有限，仍應重視校園高溫問題設法改善，免得影響學生上課，甚至健康出問題。

南投縣教育處長陸正威說，現在各縣市新建學校大多採綠建築，節省能源和增加通風。南投縣大多數學校是在921地震後重建，教育部對校園綠建築一年只補助一所學校，全縣169所國中小校園高溫幫助有限。

因為經濟部補助校園增設太陽能光電設備，教育處正在調查各校園是否空間設置太陽能板，將引介廠商合作設置太陽能板，除了頂樓可隔熱，廠商回饋裝設冷氣和電費，減輕縣府財政負擔。

南投縣長林明溱說，南投縣不少學校在山區，較無校園高溫問題，但南投、草屯、竹山、埔里等四大鄉鎮市校園人數多，且位在平地市區高溫問題更嚴重。如果學校每所教室都裝冷氣，縣府財政難以負擔，因此會針對市區學校，尤其是頂樓日曬嚴重的教室優先裝設冷氣。

但僅是頂樓教室裝冷氣，估計就要數千萬元，未來電費支出更是龐大，除了爭取校園裝設太陽能光電設備，減輕冷氣經費和電費負擔，也會請學校調查校園高溫狀況，會針對高溫最嚴重的教室優先裝設，縣府會設法籌措經費，給學生更好的學習環境。

高溫 綠建築

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