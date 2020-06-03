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疫情趨緩 醫院「記憶保養班」6月解封

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
防疫期間，學員們待在家看電視很少走動，醫師與復健師為學員量測健康體能狀態，期望未來一天好過一天。圖／台中慈濟醫院提供
防疫期間，學員們待在家看電視很少走動，醫師與復健師為學員量測健康體能狀態，期望未來一天好過一天。圖／台中慈濟醫院提供

疫情趨緩，台中慈濟醫院記憶保養班昨天解封，學員與家屬踴躍參與活動，社區健康中心行政主任賴怡伶表示，記憶保養班恢復每周一至五的面見輔導，二、四大堂課也全面展開。

防疫期間，為失智病友與家屬舉行的記憶保養班活動受影響，透過遠距視訊、群組訊息布達，以及預約面見的方式，維持運作，但就是少了熱鬧歡喜的氣氛，也缺少互動，長輩缺乏人際刺激。

昨天啟動大堂課程，學員與家屬踴躍參與，一早9點不到，此起彼落的問候「大家早、大家好」、「好久不見！」志工老師、社區健康中心工作夥伴、與學員長輩及家屬，用笑臉及高亢熱情打招呼，不停問候彼此近況。

社區健康中心安排三大主軸活動，「感恩平安相聚」、「祝福吉祥快樂」、及「健康存摺自我檢視」。由證嚴法師的虔誠祈禱「感恩平安相聚」，揭開活動序幕，神經內科醫師、個管護理師、復健科治療師等人帶領長輩、家屬及照顧者唱誦祈禱，祝福自己也祝福身邊的人。

「祝福吉祥快樂」由在場每人，大聲說出一句話，祝福並分享給其他人；「健康存摺自我檢視」，在防疫期間，待在家看電視、少走動後，由醫師與復健師量測大家健康體能狀態，建立必須一天好過一天的基準。

賴怡伶表示，長輩學員參與活動，可以有效延緩記憶退化。更重要的是家屬也能藉由保養班學習照顧技巧，還能組成支持團體，厚實照顧能量。

疫情趨緩，台中慈濟醫院記憶保養班昨日正式解封，學員與家屬踴躍參與活動。圖／台中慈濟醫院提供
疫情趨緩，台中慈濟醫院記憶保養班昨日正式解封，學員與家屬踴躍參與活動。圖／台中慈濟醫院提供

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