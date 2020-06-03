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中科購物廣場斷水電 梨子咖啡嘆疫情沒趴被市府壓垮

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
梨子咖啡負責人廖梨妃在臉書的貼文。圖／擷自臉書
梨子咖啡負責人廖梨妃在臉書的貼文。圖／擷自臉書

台中西屯區的中科購物廣場吹熄燈號，法院今年2月判決廣場所有建物都屬違章建築，市府都發局6月1日斷水斷電，數十家業者關門。廣場內第一批設店的「梨子咖啡」是前內政部長、台中縣長廖了以的女兒廖梨妃所有，她在臉書貼文表示，15年前花幾千萬的建物成違建，就在新冠肺炎快被打趴之際，壓垮業者的卻是市府執行的斷水斷電。

市府表示，中科物廣場因承租業者「深耕公司」偽造文書定讞，最高行政法院108年7月撤銷臨時建物許可定，業者提行政救濟與行政救濟被駁回，最高行政法院判決廣場上的建物都屬違建。

廣場有數十家知名的餐飲業者，最受矚目的是「梨子咖啡」因負責人廖梨妃是前台中縣長廖了以的女兒，當年新設時，廖縣長還經常前往巡頭看尾。另有大鲁閣棒球打擊場、楓康、台中牛排館及多家日式料理店等，每月前往消費民眾約卅萬人次。

市府6月1日實施斷水斷電後，廖梨妃在臉書貼文指出，市府3月底就已在各店家張貼公告，依法執行，店家都只能接受。但15年前拿到市府臨時建物許可，花幾千萬元蓋的建物卻成違建「公安問題成了最佳的利劍」15年來該繳的稅沒有少繳「卻在新冠肺炎疫情快被打趴之際，還未獲紓困措施支援之前，壓垮我們的卻是您所執行的斷水斷電「盧市長，我們不是您的敵人！」

她說，15年前，明明是依據可信賴的市府發下臨時建物許可，才決定將自己的夢想紮營於此，與先生花重資蓋了咖啡館，但15年後，因地主與商圈的合約問題或訴訟，市府撤銷自己當年發下的建照，瞬間，幾千萬蓋的建築物卻成了違建。

廖梨說「這15年，該繳的稅沒少繳、該做的消防、公安演習沒少做、配合每次大陣仗擾民的聯合稽查，該改善的改善，被罰款的乖乖繳錢，我自認是個好市民，但是卻在新冠肺炎疫情快被打趴之際，還未獲紓困措施支援之前，壓垮我們的卻是您所執行的斷水斷電。」「盧市長，我們不是您的敵人，我們是您的台中市民！」

市府回應，「深耕公司」承租中科購物廣場涉入「偽造文書」一案，最高法庭刑事庭於105年12月判決定讞，地主台糖公司隨即在106年1月份行文給都發局相關定讞資料，都發局依法於107年3月份撤銷深耕公司的臨時建物許可，業者不服另提行政救濟，最高行政法院去年7月駁回，撤銷臨時建物許可定讞，深耕公司不服，今年再提行政救濟「再審」最高行政法院駁回，2月確認中科購物廣場建物都是違章建築。

台中市都發局表示，都發局今年3月會同警方現場張貼公告，將依行政執行法第27條、第28條規定於1個月後執行停止供水供電，已充分給業者改善時間，周邊民眾多次檢舉，若都發局漠視，形同讓承租店家與消費大眾共同承擔公安風險，市府須依法行政。

為保障民眾合法權益，市府於去年11月份已函文通知深耕公司與店家做好溝通，力盡善後，等同寬限期多給6個月的時間，在停止供水供電後，中市府勞工局、法制局同步啟動相關協助作為，包括員工轉職協助工作及法律諮詢，保障民眾合法權益。

中科購物廣場全部建物經法院認定違章，有人站在店門口細看市府公告。記者陳秋雲／攝影
中科購物廣場全部建物經法院認定違章，有人站在店門口細看市府公告。記者陳秋雲／攝影
梨子咖啡負責人廖梨妃在臉書的貼文。圖／擷自臉書
梨子咖啡負責人廖梨妃在臉書的貼文。圖／擷自臉書
梨子咖啡中科吹熄燈號，讓不少粉絲喊可惜。記者陳秋雲／攝影
梨子咖啡中科吹熄燈號，讓不少粉絲喊可惜。記者陳秋雲／攝影
梨子咖啡負責人廖梨妃在臉書的貼文。圖／擷自臉書
梨子咖啡負責人廖梨妃在臉書的貼文。圖／擷自臉書

新冠肺炎 違建 咖啡館

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