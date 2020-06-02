通車在即5月出10錯 中捷：不斷測試就是要找錯保障安全

台中捷運綠線通車在即，市議員江肇國、李天生今在議會質詢要求，試車階段可以容錯，但應盡快找出原因，盡速改善，資料也應公開，增加民眾對台中捷運安全通車的憂慮。台中捷運公司則保證絕對在安全無虞的前提下通車，請大家放心。

市議會定期會交通地委員會業務質詢議程，市議員江肇國説，交通局多次保證「捷運已成功通過試車、營運驗證」但根據捷運公司提供試車資料，光5月就有10次「失去定位，必須人工介入自動駕駛」的重大異常！

其中8次因雨天打滑、1次是因減少噪音用了過多潤滑油打滑，還有1次找不到異常原因。江肇國說「失去定位，人力介入」是重大事故，不容許找不到原因！而其他的異常原因也都該盡速改善。否則難道要叫民眾「雨天不要坐捷運？」或不處理噪音?

台中捷運公司總經理莊明聰說，系統偵測到有空轉或離位的情況緊急煞車，致使失去定位而須人工介入，出現錯誤的原因已經找到了，是程序操作的問題，電腦系統與人員操作疏失都要檢討除錯。他希望詳細說明，以免誤導，事實上軌道沒問題的，操作程序本來就有正常模式或雨天模式，測試就是要確保達到一切操作都沒問題。

江肇國也指出，不論從交通局網站，還是捷運公司網站都無法查閱試車的資料，連議員要資料「像擠牙膏要一點給一點」是不想讓民眾知道?

中捷董事長林志盈說，從5月25日起測試穩定，他就是要求每天揭露，沒有隱瞞，不斷測試找問題，確保安全才可以通車。

江肇國表示，捷運試車階段可以容錯、改正，但重點是資料應該要公開讓民眾知道，且異常原因也要掌握，提高民眾對捷運的信心，也讓捷運盡早安全的通車！

李天生表示，在議員點出問題後，捷運公司應盡快修正，而不是只會硬拗，市民要的很簡單就是「順利通車、安全搭乘」，捷運公司應盡快排除問題，讓市民安心。