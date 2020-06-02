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企業仍難過！ 彰化5千多人放無薪假、2千多人資遣

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
寶成集團福興廠目前有2439名員工放無薪假。記者林敬家／攝影
寶成集團福興廠目前有2439名員工放無薪假。記者林敬家／攝影

新冠肺炎疫情趨緩，但彰化縣減班休息放無薪假人數飆升到5093人，主要是因全球製鞋龍頭寶成集團福興廠通報共有2439名員工放無薪假，縣內從今年也累計有2044人被資遣，縣府勞工處指出，國外疫情仍衝擊縣內中小企業訂單狀況，尤其10人左右的小廠影響大。

彰化縣府勞工處副處長何俊昇說，寶成福興廠通報6月起2439名員工為期3個月減班休息，高階員工每月休6天無薪假，一般員工每月放4天，目前未走向解雇一途，過去寶成福利薪資在縣內算不錯，員工向心力強，這次放無薪假勢必衝擊員工心情，提醒業者要重塑企業文化。

何俊昇說也說，目前縣內服務業陸續復甦，但國外疫情延燒仍影響國內中小企業，尤其製造業原料無法取得或者商品不能出貨，產業持續受到影響，在沒有訂單下讓無薪假的人數攀升。

另有2044名員工遭資遣，當中包括在疫情前就出現問題徵兆的太陽能產業寶德能源申請破產，有100多人將全面資遣，其餘都是各業者零星資遣。

縣府為協助協助民眾有工作，今年3月原本在彰化市南郭國小舉辦就業博覽會，雖在戶外仍因疫情期間格外敏感，遭到學生家長抗議，但考量到勞工需求，預計今年8月會在鹿港恢復舉辦就博會。

彰化就業中心也考量疫情期間仍要工作需求，上個月舉辦小型就博會，僅3家業者聯合徵才， 彰化就業中心主督導林建業說，即便許多行業受疫情影響，徵才需求降低，但因應疫情趨緩，也有業者需要人力儲備，加上失業勞工迫切需要工作較為積極，媒合率超過5成，比平時場次媒合率高。

彰化就業中心預計今年7月18日就能在彰化市舉行正常規模的就業博覽會，但目前還在尋覓適合場地。

疫情 資遣

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