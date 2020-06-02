台中港外海捕獲347公斤翻車魚 民眾爭合照

台中港外海今天有漁船捕獲重達347公斤的翻車魚，體型大，吸引很多民眾合照。

蘇澳籍慶昌68號漁船今天凌晨在台中港外海捕獲一尾重達347公斤的翻車魚，今天上午運回梧棲漁港拍賣，以一公斤150元高價賣出。

漁船蔡姓船長表示，今天凌晨在台中港西南方15浬處海域作業時，捕獲一尾重達347公斤的翻車魚，運回梧棲漁港拍賣，立即被以每公斤150元出售，因翻車魚渾身精肉少刺，煮熟後可以撕絲，是作干貝的替代品，價格居高不下。

漁民說，翻車魚是大型深海魚，外型奇特，體積龐大，像個大圓盤，兩側的鰭和尾巴都很特別，此魚在中部沿海較少見，不常捕獲，翻車魚的肉質細膩，十分甜美，受餐廳歡迎。

這尾重達347公斤的翻車魚，肚中珍貴的「龍腸」就有20多公斤，更是海鮮料理佳餚，每公斤賣到一千多元。