影／遇到好老闆！ 印傭幼女罹癌台灣老闆這麼做暖哭眾人

印尼籍看護艾妮的女兒Cinta在5個月大時確診為「幼年型慢性骨髓性白血病」（血癌），包括化療、藥物等治療所費不貲，台灣的雇主、嘉義貿易商鄭冠霖得知後，一口答應支應所有醫療費用，讓Cinta得以在台灣好好接受治療，把移工看護當家人照顧，義行暖哭眾人。

1歲4個月大的Cinta經接受9個月治療，今天康復出院，Cinta在印尼籍父母和鄭冠霖陪同下，向主治醫師、中山醫學大學附設醫院副院長巫康熙獻花表達感謝。

巫康熙說，骨髓移植最好的捐者是完全吻合的兄弟姊妹，但機會約只有二成五，而慈濟非親屬完成吻合的機會約五到六成，Cinta很幸運，骨髓配對和母親相合，在骨髓移植後，造血功能完全恢復，順利出院。

巫康熙指出，更幸運的是Cinta一家人能遇到台灣的好雇主嘉義貿易商鄭冠霖，治療藥物需自費，Cinta在骨髓移植後又出現肝臟靜脈阻塞，類血栓溶解藥物一次就高達6位數，鄭冠霖得知後，二話不說就答應支應醫療費用，前前後後支付的醫療費已超過艾妮移工3年的工資，暖心善舉令人感動。

蘇冠霖說，艾妮10年前照顧他的媽媽，他的媽媽走後，留下來照顧他的爸爸，他把艾妮當成家人看待；他曾問日籍客戶如果家中外籍看護發生這種事，他們會怎麼辦？得到的答案竟是「買機票送他們回國」，但他做不到，因為他把艾妮當成家人，他沒有考慮要花多少錢，全力救就對了。

艾妮說，雇主蘇冠霖對她很好，女兒生病後幫忙很多，當時女兒要骨髓配對、治療，她擔心不已，雇主很好，不但支付醫藥費，還請她寬心讓女兒在台灣接受治療，她一家人都好感謝雇主。