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彰化推防疫小旅行 消費滿額抽價值最高5萬元抵用券

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
疫情趨緩，彰化縣長王惠美行銷彰化觀光。記者林敬家／攝影
疫情趨緩，彰化縣長王惠美行銷彰化觀光。記者林敬家／攝影

疫情趨緩，彰化縣努力拚觀光，號召觀光業者推出「彰化縣觀光振興方案」，規畫20條輕旅行路線，其中9大主題的郊遊路線，單日每人1000元以內有找，遊客消費滿額還可抽獎，最高獎金有5萬元消費抵用券，以及各項伴手禮。

彰化縣長王惠美今天宣布6月15日起至9月15日止，縣內觀光業者將2天1夜接待中央及彰化縣流行疫情指揮中心的防疫人員，由中央及地方推薦100位防疫英雄遊彰化，縣府將供行程餐點，在地業者祥安巴士免費專車接送，員林紅樓商旅也免費提供100間住房。

一般民眾從6月15日至9月15日到彰化縣觀光工廠、休閒農場、旅館民宿業、歷年彰化十大伴手禮以及小客車、機車、三輪車、腳踏車租賃業與彰化縣旅遊產業協會會員店家，旅遊消費滿500元，也可憑發票參加抽獎，縣府將分別在8月10日及9月21日抽出價值總額達50萬元以上的獎項。

彰化旅遊產業協會理事長吳世常也是觀光工廠「緞帶王」負責人，他說，因應疫情推出了觀光工廠自動導覽APP，很受歡迎，現在疫情趨緩也需串連各業者的力量，讓遊客到彰化玩，並延長在當地旅遊的時間，才有助促進消費。 (小旅行路線詳情，請上彰化縣旅遊資訊網查詢)

彰化田尾公路花園未受疫情影響太大。圖／彰化縣政府提供
彰化田尾公路花園未受疫情影響太大。圖／彰化縣政府提供
彰化縣努力拚觀光，號召觀光業者推出「彰化縣觀光振興方案」。記者林敬家／攝影
彰化縣努力拚觀光，號召觀光業者推出「彰化縣觀光振興方案」。記者林敬家／攝影

疫情 觀光工廠

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