彰化推防疫小旅行 消費滿額抽價值最高5萬元抵用券

疫情趨緩，彰化縣努力拚觀光，號召觀光業者推出「彰化縣觀光振興方案」，規畫20條輕旅行路線，其中9大主題的郊遊路線，單日每人1000元以內有找，遊客消費滿額還可抽獎，最高獎金有5萬元消費抵用券，以及各項伴手禮。

彰化縣長王惠美今天宣布6月15日起至9月15日止，縣內觀光業者將2天1夜接待中央及彰化縣流行疫情指揮中心的防疫人員，由中央及地方推薦100位防疫英雄遊彰化，縣府將供行程餐點，在地業者祥安巴士免費專車接送，員林紅樓商旅也免費提供100間住房。

一般民眾從6月15日至9月15日到彰化縣觀光工廠、休閒農場、旅館民宿業、歷年彰化十大伴手禮以及小客車、機車、三輪車、腳踏車租賃業與彰化縣旅遊產業協會會員店家，旅遊消費滿500元，也可憑發票參加抽獎，縣府將分別在8月10日及9月21日抽出價值總額達50萬元以上的獎項。