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清潔打掃、資源回收沒人愛 埔里安心上工缺很大

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮安心上工職缺多為整理鎮容或資源回收等戶外事務，民眾興趣缺缺，因此缺額逾半。圖／本報資料照
南投縣埔里鎮安心上工職缺多為整理鎮容或資源回收等戶外事務，民眾興趣缺缺，因此缺額逾半。圖／本報資料照

「安心即時上工」啟動近1個半月，南投縣政府獲分配補助500個名額，目前已聘僱達8成，草屯公所現正招募60人，但埔里公所招聘65人卻來不到一半，遭鎮代質疑，公所解釋，因多為整理鎮容或資源回收等戶外職缺，民眾意願低落。

縣府社勞處指出，中央推動「安心即時上工計畫」協助因疫縮減工作時間的打工民眾，南投縣分配到500個名額，經陸續釋出打工機會，目前已聘僱達400人，目前仍由南投就業中心負責媒合應徵，再由所需單位面試決定錄用。

埔里鎮公所也在上工計畫啟動後，向縣府提出清潔隊、農經觀光課及圖書館等單位人力需求，分別申請40人、20人及5人共65個上工名額，但計畫推行至今卻僅來了28人，實際上工人數連一半都不到，鎮民代表會今關切質詢。

對此，埔里公所解釋，上工職缺多為偏向維護鎮容及環境清潔的工作，像是清潔打掃、資源回收等戶外事務，未料符合上工資格的民眾多以為是幫忙量體溫、消毒雙手等防疫或室內工作，因此知道後多選擇放棄，因此才有逾半缺額。

鎮代李春生因此提出建議，他表示，公所開出的工作項目應多元，甚至可以安排打工民眾去社區服務據點協助或陪伴老人，而不是只能掃街或做資源回收。

縣府社勞處則表示，南投、草屯仍有不少民眾有上工需求，像草屯公所目前也還在招募60人，因此獲知埔里上工徵才仍有不少缺額，日前已與埔里公所接洽，並協調釋回15至20個名額，待公所發文回覆，若同意將由縣府重新安排。

南投縣埔里鎮安心上工職缺多為整理鎮容或資源回收等戶外事務，民眾興趣缺缺，因此缺額逾半。圖／本報資料照
南投縣埔里鎮安心上工職缺多為整理鎮容或資源回收等戶外事務，民眾興趣缺缺，因此缺額逾半。圖／本報資料照
南投縣埔里鎮安心上工職缺多為整理鎮容或資源回收等戶外事務，民眾興趣缺缺，因此缺額逾半。圖／本報資料照
南投縣埔里鎮安心上工職缺多為整理鎮容或資源回收等戶外事務，民眾興趣缺缺，因此缺額逾半。圖／本報資料照

埔里 打工

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