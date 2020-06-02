清潔打掃、資源回收沒人愛 埔里安心上工缺很大

「安心即時上工」啟動近1個半月，南投縣政府獲分配補助500個名額，目前已聘僱達8成，草屯公所現正招募60人，但埔里公所招聘65人卻來不到一半，遭鎮代質疑，公所解釋，因多為整理鎮容或資源回收等戶外職缺，民眾意願低落。

縣府社勞處指出，中央推動「安心即時上工計畫」協助因疫縮減工作時間的打工民眾，南投縣分配到500個名額，經陸續釋出打工機會，目前已聘僱達400人，目前仍由南投就業中心負責媒合應徵，再由所需單位面試決定錄用。

埔里鎮公所也在上工計畫啟動後，向縣府提出清潔隊、農經觀光課及圖書館等單位人力需求，分別申請40人、20人及5人共65個上工名額，但計畫推行至今卻僅來了28人，實際上工人數連一半都不到，鎮民代表會今關切質詢。

對此，埔里公所解釋，上工職缺多為偏向維護鎮容及環境清潔的工作，像是清潔打掃、資源回收等戶外事務，未料符合上工資格的民眾多以為是幫忙量體溫、消毒雙手等防疫或室內工作，因此知道後多選擇放棄，因此才有逾半缺額。

鎮代李春生因此提出建議，他表示，公所開出的工作項目應多元，甚至可以安排打工民眾去社區服務據點協助或陪伴老人，而不是只能掃街或做資源回收。