高鐵烏日站走到南站搭車需8分鐘 議員：轉運應更友善

交通部鐵道局進行「高鐵台中站區與特定區整體開發構想及基礎設施改善方案」的計畫，將台鐵、高鐵及捷運三鐵共構站區，建立烏日轉運中心。市議員張家銨表示，目前市府計畫建南站，容納25線公車，她說高鐵步行到南站約8分鐘，旅客要提行李恐會影響搭乘意願。不過目前確有需要，她建議交通局與中央交通部單位保持合作，未來做好整體規畫，避免各自為政，增加旅客不便。

交通局長葉昭甫表示，烏日轉運中心位於高鐵台中站特定區內，由高鐵、台鐵及未來捷運綠線構成，再結合市區、公路及國道客運公車路線，未來將形成大型轉運中心，市府將協調交通部鐵道局，整合三鐵與客運「共站」規畫，並導入民間資源，加速相關開發期程，實現市長盧秀燕的「交通任意門」政見。

市議會今進行交通地政業務質詢，張家銨指出，今年台中市政府交通局向公路總局爭取公共運輸多元推升計畫補助 277萬2900元，規畫「烏日客運南站」利用台鐵新烏日站前的高鐵東一路側，設置長廊式候車亭，共7席公車停靠區，將有 25 條路線進駐。

張家銨說，整個高鐵站區客運部分的轉乘改善，市府交通局應配合交通部，合作改善高鐵站區基礎設施，與中央計畫同時進行。目前「烏日客運南站」從高鐵台中轉乘，光步行至少8分鐘，她認為不利搭乘，但目前確有需要，未來規畫轉運中心應納入考量改善，讓轉乘轉運更友善。

葉昭甫說，為分散未來烏日轉運中心客運容量，市府將在台鐵新烏日站旁規畫烏日客運南站，目前已爭取中央補助，提供高鐵台中站及台鐵新烏日站區等鄰近道路市區客運、國道客運停靠，並建置完善的人行指標指引系統，讓市區公車、國道與三鐵有明確、舒適、便利的轉乘環境。