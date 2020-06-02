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影／竹山有座垃圾山！ 3萬公噸捆包堆置傷腦筋
一捆捆白色的圓柱型大包，每包重量800公斤到1公噸，今年起開始整齊排列在竹山清潔隊旁的綠地上；它不是重要的物質，卻是民眾家中每天生產出來的垃圾；3年來，竹山鎮的家戶垃無法外運後，不但垃圾早已堆滿山，累積達3萬公噸的垃圾暫置場，所產生出來的惡臭及汙水，最讓竹山清潔隊煩惱的是，分類產理後無處擱置。
竹山清潔隊指出，以竹山一個僅5萬人的鄉鎮，每日可產生垃圾22公噸，再加上7公噸的廚餘，4年多前，還可以靠外運別縣市焚化爐，讓位在清水溪畔的暫置場垃圾場壓在6000、7000公噸，當時由於仰賴他縣市代為焚燒垃圾的模式下，代燒垃圾還要「看人臉色」，但近3年來，垃圾無法外運下，已逐漸累積到3萬公噸。
目前南投縣內有草屯、竹山兩個規模較大的垃圾暫置場，以竹山為例，占地2.8公頃的暫置場，早已堆滿成山，竹山清潔隊陳班長說，所幸今年3月起，縣內堆置場購置大型機械，將垃圾採用塑膠膜捆包方式處理，以防家戶垃圾含水量高，容易產生廢水並飄出難聞惡臭，目前上千個垃圾捆包暫放在原本掩埋場的綠地上，預計今年10月可捆包處理完目前的垃圾山。
不只如此，竹山清潔隊近年致力有效的垃圾分類，來降低垃圾的焚燒量外，例如玻璃瓶更細分到白、棕、綠三種，而針對廚餘再利用，不但成為國內各清潔隊學習的目標，將廚餘發酵轉化為原料，混合廢木及土壤改良劑為堆肥有機土，今年開闢花卉種苗溫室，種出城鎮花園所需的花苗，每月底都送給鎮民領取，讓廚餘利用率達到百分百。
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