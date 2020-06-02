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2020水里玩水節今年停辦 鄉公所下午忍痛對外宣布

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
原本是暑假最清涼的水里玩水節，今年配合疫情社交距離規定，忍痛宣布停辦。圖／本報系資料照片
原本是暑假最清涼的水里玩水節，今年配合疫情社交距離規定，忍痛宣布停辦。圖／本報系資料照片

今年暑假又少了一個去處！過去水里玩水節都是最清涼一夏的活動，原本可望在疫情趨緩之時，今年再度舉辦，但經水里鄉公所多次審慎評估，考量玩水節的人數群聚，仍可能受新冠肺炎疫情影響，下午決定配合中央疫情指揮中心發布「室外500人以上集會活動建議停辦」，忍痛停辦2020水里玩水節活動。

引水里溪水舉辦的玩水節，多年來已逐漸發展為年度全國性的大型活動，為水里鄉增加不少觀光收益；鄉長陳癸佑指出，水里玩水節每年暑假都吸引好幾萬人，來到濁水溪畔一遊，多年來不但歡迎1歲以下65歲以上以及身心障礙者免費入園，連本地的鄉親都可享免費，外地遊客也只收取50元清潔費。

但考量到疫情仍未完全告終，加上水里玩水節有時單日進場人數高達5000人次，面對中央建議仍須遵守保持社交距離或戴口罩等防疫措施，經鄉公所審慎評估，考量玩水節活動性質，於配合落實防疫措施同時，恐影響遊客旅遊興致與品質，並影響 「玩水節」品牌形象及觀光效益，避免民眾聚集所增加感染等相關風險，因而決定2020水里玩水節暫停辦理。

夏天限定的水里玩水節，過去都是選定暑假的6個周末12天，在親水公園園區設置大水桶戲水區、水晶噴泉、水上大型充氣設施、手搖船區等戲水設施，每年都吸引不少家長，帶著小朋友來到水里玩水，享受清涼的感覺。

原本是暑假最清涼的水里玩水節，今年配合疫情社交距離規定，忍痛宣布停辦。圖／本報系資料照片
原本是暑假最清涼的水里玩水節，今年配合疫情社交距離規定，忍痛宣布停辦。圖／本報系資料照片

疫情 社交距離 新冠肺炎

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