快訊

移工成新一波群聚感染？馬國「防疫不平等」下的大逮捕

轎車闖竹南香山間平交道遭撞 西線持續封鎖中

大安媽祖文化園區不能拖 議員民調85%支持砂雕館

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員吳敏濟民調結果，大多數民意贊成大安媽祖文化園區建砂雕館。記者陳秋雲/攝影
台中市議員吳敏濟民調結果，大多數民意贊成大安媽祖文化園區建砂雕館。記者陳秋雲/攝影

大安媽祖文化園區建設案爭議不休，台中市在地議員吳敏濟進行網路意見調查，合計85%支持園區設砂雕美術館，吳敏濟呼籲市府接受民意，投入大筆雕像預算要考慮效益。副市長陳子敬表示，大安媽祖文化園區有許多不同意見，市府會尊重議會決定，共同提升海線觀光，砂雕館也納入評估。

吳敏濟指出，這項調查在5月27日至28日針對18歲以上網路民調，針對大安媽祖文化園區後續建設提供4個選項，包括市府提案編預算興建媽祖雕像支持最低，僅5.8%。媽祖雕像與砂雕美術館獲42.2%支持，但放棄媽祖雕像改砂雕美術館也有42.9%，其它9.1%。

調查對象包括主動徵詢盧秀燕市長、市府各局處首長、科長、區長、里長、社區理事長、媒體記者，開放18歲以上的網路社群投票，回收有效樣本704份。甲安埔居民占69.6%，其他地區居民19.7%，外縣市10.7%。

觀旅局表示，大安媽祖文化園區涉及甲安埔地區整體觀光發展，市府日前已舉辦甲安埔地區整體觀光發展公聽會蒐集地方民意，當日出席包含市議員、在地里長等，人數達6百多位，現場民眾及地方代表皆充分表達看法，目前觀旅局尚在整理公聽會結果並持續彙整各方意見，針對市議員吳敏濟關於設置砂雕美術館的建議，將納入評估。

媽祖 美術館 陳子敬

延伸閱讀

鹿港慶端陽解封 縣長要擲筊請示兩大媽祖活動何時辦

大安沙雕音樂季6月登場 議員：快改善大安海水浴塲水質

2兄弟拆家玩香灰！媽祖「灰頭土臉」 萬人笑瘋：還活著嗎？

台中市應該要有一座動物園 市府：樂觀其成

相關新聞

2020水里玩水節今年停辦 鄉公所下午忍痛對外宣布

今年暑假又少了一個去處！過去水里玩水節都是最清涼一夏的活動，原本可望在疫情趨緩之時，今年再度舉辦，但經水里鄉公所多次審慎...

台中偵查佐績效威獲頒模範警察 愛帶妻兒環遊世界紓壓

台中市第二警分局偵查佐陳志宏因查獲販毒、詐欺集團的績效卓著，去年獲得2大功、200多支嘉獎獎勵，第二警分局推薦參與模範警...

顏清標換肝後恢復良好 最快一周後出院返家

大甲鎮瀾宮董事長顏清標5月13日南下高雄長庚醫院接受換肝手術，長庚醫院名譽院長陳肇隆操刀後恢復良好，親友對外透露，顏清標...

鹿港慶端陽解封 縣長要擲筊請示兩大媽祖活動何時辦

彰化縣政府年度兩大媽祖活動盛事，因縣長王惠美「擲嘸筊」而暫停，近日新冠肺炎防疫管制逐步解封，縣政府將重新研議鹿港慶端陽舉...

員東附幼課程「教少學多」有創意 抽籤入學要排隊　

台灣少子化，幼教機構經營壓力大，彰化縣員東國小附設幼兒園絞盡腦汁自編課程，用超過樹齡半世紀的校樹當教材，引導幼童當小創客...

水湳轉運中心轉10年沒影? 交通局：拚2024年啓用

台中水湳轉運中心規劃多年，台中市議員陳淑華今質詢，要求台中市政府加速辦理規劃及細部設計作業，紓解台灣大道交通壅塞問題。交...

前山第一城搬家了！ 竹山地標進駐神社遺址公園廣場

竹山鎮最具有文化歷史的「前山第一城」石碑，兩年前因土地原因而被迫摘除後，上午終於找到新家了！ 在公所協助下搬進竹山公園前...

繳9萬6當不成天才講師控業者騙 中市府：可比例退費

台中市一家標榜「天才學院」10幾名學員花9萬6000元不等上腦力開發課程，今天指控，黃姓講師在腦力開發宣傳師資班，號稱日...

拜錯神明50年 南投「義民爺」攤牌正名成軼聞

南投縣水沙連社區大學埔里分校近期展開宗教歷史巡禮，發現舊稱「舂粿坑」成功里義民祠義民爺牌位旁，還有1尊土地公泥像，考究才...

影／台電欲啟動中火二、三號機組 說明會民眾強烈不滿

台電今天在台中市龍井區麗水里福順宮前廣場召開說明會，說明中火二、三號燃煤機啟動前暨新建燃氣機組實施計畫，台電發電處長李崇...

中市農業局行銷花卉 網紅陳艾琳拍片教插花

新冠肺炎衝擊，國內花卉產業受影響，台中市政府農業局為替花農紓困，除推出花卉裝置藝術展覽、媒合貿易商向花農採購、媒合網路商...

人口外移止不住！彰化縣6月人口數跌破127萬人

彰化為6都之外第一大縣，百萬人口近來卻流失快，縣府民政處公布最新人口資料，彰化縣2020年5月底總人口數126萬9953...

熱門新聞

蘭院建築展模型遭頑童轟炸式摧毀 學生心痛努力全泡湯

YouBike汰換 柯文哲：與捷安特簽的約是頭腦不清

大腸鏡檢查不用怕 苗栗3家醫院補助無痛式

桃園人限定！憑市民卡享麥當勞豬肉滿福堡買一送一

人口外移止不住！彰化縣6月人口數跌破127萬人

全台前10名最有錢里缺建設 蓮潭里長：只有一座搖搖馬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。