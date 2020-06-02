大安媽祖文化園區不能拖 議員民調85%支持砂雕館

大安媽祖文化園區建設案爭議不休，台中市在地議員吳敏濟進行網路意見調查，合計85%支持園區設砂雕美術館，吳敏濟呼籲市府接受民意，投入大筆雕像預算要考慮效益。副市長陳子敬表示，大安媽祖文化園區有許多不同意見，市府會尊重議會決定，共同提升海線觀光，砂雕館也納入評估。

吳敏濟指出，這項調查在5月27日至28日針對18歲以上網路民調，針對大安媽祖文化園區後續建設提供4個選項，包括市府提案編預算興建媽祖雕像支持最低，僅5.8%。媽祖雕像與砂雕美術館獲42.2%支持，但放棄媽祖雕像改砂雕美術館也有42.9%，其它9.1%。

調查對象包括主動徵詢盧秀燕市長、市府各局處首長、科長、區長、里長、社區理事長、媒體記者，開放18歲以上的網路社群投票，回收有效樣本704份。甲安埔居民占69.6%，其他地區居民19.7%，外縣市10.7%。

觀旅局表示，大安媽祖文化園區涉及甲安埔地區整體觀光發展，市府日前已舉辦甲安埔地區整體觀光發展公聽會蒐集地方民意，當日出席包含市議員、在地里長等，人數達6百多位，現場民眾及地方代表皆充分表達看法，目前觀旅局尚在整理公聽會結果並持續彙整各方意見，針對市議員吳敏濟關於設置砂雕美術館的建議，將納入評估。