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鹿港慶端陽解封 縣長要擲筊請示兩大媽祖活動何時辦

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美和參加媽祖聯合遶境的12座宮廟主委，都列席今年3月1日的祈安法會。圖／縣政府提供
彰化縣長王惠美和參加媽祖聯合遶境的12座宮廟主委，都列席今年3月1日的祈安法會。圖／縣政府提供

彰化縣政府年度兩大媽祖活動盛事，因縣長王惠美「擲嘸筊」而暫停，近日新冠肺炎防疫管制逐步解封，縣政府將重新研議鹿港慶端陽舉辦規模，王惠美也將再次到芳苑鄉福海宮擲筊請示媽祖何日辦理王功海火節和媽祖聯合遶境

縣政府農業處長邱奕志今天表示，夏季王功漁火節的主場地在福海宮，今年彰化縣媽祖聯合遶境的爐主也是福海宮，縣長最快本周內到福海宮，向媽祖稟明疫情現況，再擲筊請示媽祖何時舉辦這兩大活動較為理想。

彰化縣有兩大與媽祖有關的活動，今年新冠肺炎疫情作祟，王惠美和參加媽祖聯合遶境的12座宮廟主委及主祀媽祖聖像，今年2月13日、20日齊聚福海宮，王惠美前後總共擲筊10次，每次擲三次筊，媽祖不是「笑杯」就是「嘸杯」，後來改問為疫情辦祈安法會，媽祖連給三個「聖杯」，縣政府改辦祈安法會而暫時不辦王功漁火節和媽祖聯合遶境。

祈安消災法會3月1日下午6點祈結束，各宮廟主委聚餐，王惠美餐後自行到正殿擲筊，仍是「嘸杯」。縣政府認為疫情趨緩，各國紛紛解封，台灣也一樣，媽祖體察人間民情，一定會作出聖示。

媽祖 王惠美 遶境

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