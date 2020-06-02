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活到老學到老 花壇鄉樂齡學習中心揭幕

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣「花壇鄉樂齡學習中心」今天在花壇鄉圖書館舉行揭牌儀式，將提供55歲以上鄉民，參與樂齡核心課程，享受快樂人生。記者劉明岩／攝影
彰化縣「花壇鄉樂齡學習中心」今天在花壇鄉圖書館舉行揭牌儀式，將提供55歲以上鄉民，參與樂齡核心課程，享受快樂人生。記者劉明岩／攝影

彰化縣「花壇鄉樂齡學習中心」今天在花壇鄉圖書館舉行揭牌儀式，目前課程規劃包含樂齡核心課程，中心自主課程及貢獻服務課程等，相關主題式活動以學員的身心健康與安全、運動保健等為主，讓樂齡學員持續參與繼續學習，享受快樂人生。

彰化縣花壇鄉樂齡學習中心於2016年成立由財團法人花壇北玄宮承辦，今年獲得彰化縣政府補助25萬元，接續由花壇鄉公所結合花壇圖書館接手，今天上午揭牌儀式由縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏等人共同主持，現場安排樂齡學習中心講師與學員，用活力四射的勇骨健康操開場，展現出快樂學習、忘記年齡的不老精神。

王惠美致詞時，特別感謝花壇鄉長顧勝敏及鄉公所提供圖書館場地，供55歲以上長輩能快樂學習忘記年齡，學習課程都以要讓長輩運動、健康為主，並了解生命的意義樂當志工。

王惠美說，彰化縣65歲以上人口數在今年初突破20萬人，因此讓長輩在地安養、在地得到最好照顧是當務之急，只要鄉鎮市公所提供土地，縣府就會努力協助來推動設日照、育嬰中心、親子館、家庭福利中心等的社會福利大樓。

花壇鄉長顧勝敏指出，在縣府支持下，他要把花壇建立成福利鄉鎮，不只有樂齡學習中心，老人會館也有長照日照，並設立闗懷據點、共餐據點，讓花壇長者都能快快樂樂生活。「花壇鄉樂齡學習中心」，報名專線（04）7865921轉117（毛小姐）。

彰化縣「花壇鄉樂齡學習中心」今天在花壇鄉圖書館舉行揭牌儀式，用活力四射的勇骨健康操開場，展現出快樂學習、忘記年齡的不老精神。記者劉明岩／攝影
彰化縣「花壇鄉樂齡學習中心」今天在花壇鄉圖書館舉行揭牌儀式，用活力四射的勇骨健康操開場，展現出快樂學習、忘記年齡的不老精神。記者劉明岩／攝影
彰化縣「花壇鄉樂齡學習中心」今天在花壇鄉圖書館舉行揭牌儀式，將提供55歲以上鄉民，參與樂齡核心課程，享受快樂人生。記者劉明岩／攝影
彰化縣「花壇鄉樂齡學習中心」今天在花壇鄉圖書館舉行揭牌儀式，將提供55歲以上鄉民，參與樂齡核心課程，享受快樂人生。記者劉明岩／攝影

圖書館 王惠美

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