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路口多車禍設號誌難? 中市府：評估多元改善方案

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員質疑路口多車禍卻無法及時設置號誌燈。記者陳秋雲／攝影
台中市議員質疑路口多車禍卻無法及時設置號誌燈。記者陳秋雲／攝影

台中市南區仁和二街與台中路口，經常發生車禍，民眾多次陳情裝置紅綠燈，改善交通安全，但是市府以設有綠斑馬和號誌為由打回票；市議員邱素貞等人質疑「非要等到撞死人才能裝三色號誌燈？」

台中市議會2日召開交通地政委員會業務質詢，市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤等人關心路口設置紅綠燈號誌問題。

交通局長葉昭甫指出，當地前後路段路口相當短，今年1月會勘後，交通局判斷增設相關輔助標誌及調整標線，路口劃設綠斑馬等改善措施，調整後事故狀況已有改善，後續交通局再會勘，討論其他可行的路口安全設施。

邱素貞表示，南區仁和二街與台中路口，屬於易肇事路段，台中路為彎曲路段，加上仁和二街的路口並不明顯，因此小客車在仁和二街上停等也看不到台中路的來車，一旦駕駛超速，容易發生車禍。

當地居民抱怨，幾乎每週都會發生交通事故，行經該路段，提心吊膽，希望儘速設置紅綠燈號誌，改善交通安全，減少意外。

葉昭甫說，當地進興大路轉彎段為順向，因此以劃設綠斑馬等方式提醒用路人，希望在道路口端降低交通事故的機率，未來交通局將針對類似特殊路口逐段實施交通工程設施，維持市民通行安全。

邱素貞說，去年鄰長兒子也因為車禍被撞到骨折，她曾邀交通局等單位辦理現場會勘，交通局科長也說確實隱藏危機，反應後增加了號誌和斑馬線，就是不設號誌燈，民眾抱怨非要等出人命才獲重視？

邱素貞 事故 車禍

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