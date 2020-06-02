員東附幼課程「教少學多」有創意 抽籤入學要排隊　

台灣少子化，幼教機構經營壓力大，彰化縣員東國小附設幼兒園絞盡腦汁自編課程，用超過樹齡半世紀的校樹當教材，引導幼童當小創客，學習興趣高昂，家長和社區民眾樂意加入教學團隊，員東附幼不但入選彰化縣公立幼兒園亮點卓越計畫，今年新生報名也出現排隊熱潮。

校長凃惠萍說，員東附幼兩年前搬進嶄新校舍，幼童每天在教室外大葉欖仁落葉間玩耍，某日小朋友撿起落葉當面具，激起教師靈感，原來曾是美麗風景的樹葉落下後，可以變成孩子玩具。

員林附幼有3名教學年資30年以上的資深教師，1名年資10年的教師和1名教保員，設計「開心遇見樹」課程，從初探校園樹種、觀察校樹、製作圖鑑到拜訪社區老樹，以「教少學多」方式帶著幼童認識樹木，透過自製大樹小書和完成樹藝作品，帶起學習興趣，願意嘗試敲敲打打的手做物件。

疫情嚴峻期間，員林附幼邀請植物染的老師到校教小朋友使用福木、洋蔥等植物染布，附幼老師指導使用自己染好的布料當口罩材料，最近校內芒果樹結果，幼童跟著老師打落青芒果醃製芒果青。無論是口罩布料或芒果青，幼童都成就感十足，很高興有能力自製產品。

小朋友的學習熱情帶動家長和社區民眾投入協助教學，有家長提供樟樹橫切板，員東附幼老師教小朋友做成年輪時鐘，社區民眾熱心提供老樹的生長地點和歷史，讓小朋友寫成故事。

「教少學多」是員東附幼推動「大樹小樹變變變」方案的教學方式，盡量放手讓小朋友做，在木板釘釘子的過程中，有些小朋友不小心傷到手指，教師和家長鼓勵繼續做，學會運用工具完成生活中各項任務，培育幼童成為敢動手做的小創客。