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水湳轉運中心轉10年沒影? 交通局：拚2024年啓用

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員質詢水湳轉運中心進度。記者陳秋雲／攝影
台中市議員質詢水湳轉運中心進度。記者陳秋雲／攝影

台中水湳轉運中心規劃多年，台中市議員陳淑華今質詢，要求台中市政府加速辦理規劃及細部設計作業，紓解台灣大道交通壅塞問題。交通局長葉昭甫表示可望2024年啓用。

台中市議會今天進行交通地政委員會業務報告，市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤、謝明源聯合質詢，指水湳轉運中心從胡志強時期提出，歷任3位市長，目的將國道客運集中到水湳轉運中心，以水湳轉運中心進、出國道客運，減少國道客運在台灣大道的車流及停留時間，改善台灣大道交通。

陳淑華表示，盧市府上任一年半，水湳轉運中心但仍不出交通局，還沒有進入實質開發的時程。據她了解，交通局將大幅縮減林佳龍時期規劃的規模，等於重新規劃、重頭來，轉運中心計畫花這麼長的時間「轉」不出交通局。

交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心正辦理細部設計，重新檢討水湳經貿園區與其他設施整合，及機場捷運車站共站、串聯整體接駁系統等，市府將朝降低建築量體，預留未來擴充建設的方向設計，增加營運彈性。

陳淑華質疑，國道客運轉運中心過去地點一變再變，現在的規劃設計也一變再變，變得更小，小到讓人懷疑水湳轉運中心無法負荷國道客運的車流量。國道客運的月台席從78席銳減剩20席，停車場的停車位也大降三成只剩600多位，僅僅20席的國道客運月台席能夠容納南來北往的大量國道客運？萬一回堵到水湳轉運中心外，將造成附近的交通問題。

水湳轉運中心將設置國道客運20席、市區公車12席、汽車格633席、機車格1603席及自行車602席，機車及自行車席位數均無減少，且維持配置駕駛休息室，目前估計總經費約25億元，市府積極爭取工程經費預算，期望可於2021年開工、2024年啟用，提供民眾便利的公共運輸服務。

邱素貞說，水湳轉運站本來規劃地上7層，現在改為兩層樓還可加建，她認為困難重重並不妥，希望一次到位，明年動工，否則零進度，對市民難交代。

國道客運 台中市

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