聽新聞
test
0:00 / 0:00
前山第一城搬家了！ 竹山地標進駐神社遺址公園廣場
竹山鎮最具有文化歷史的「前山第一城」石碑，兩年前因土地原因而被迫摘除後，上午終於找到新家了！ 在公所協助下搬進竹山公園前廣場，讓民眾知道這段135年前的開拓史，與神社遺址的竹山公園相互呼應，成為深度旅遊的重要一站。
竹山鎮公所指出，1875年清朝總兵吳光亮為了開墾八通關古路，以當時的林圮埔（今竹山鎮）到璞石閣（今花蓮玉里鎮）負責中路開山撫番，當時劉銘傳選中竹山鎮現址作為雲林縣城所在地，因為這裡鄰近濁水溪、清水溪，四面環山地勢險要，並於九十九崁遺址上端，豎立一塊大石碑，刻上「前山第一城」五個大字。
而後首任雲林知縣陳世烈，在此建立旌義亭，可惜數年後因夏季常氾濫成災，第一城則淪為耕地；1998年竹山鎮公所再次將前山第一城以石碑駐立起來，並用石碑刻記歷史，重現它的價值，也讓後人見證這段難得的竹山鎮歷史；可惜兩年前卻因土地因素，而被迫移除，讓公所文化觀光課努力尋覓新地點，將鎮民的記憶點再找回來。
鎮長陳東睦表示，公所為了找尋最適合的「前山第一城」放置地點，經過了一年多協調後，終於塵埃落定，選定放在竹山公園前廣場，畢竟竹山公園同樣擁有豐富的人文歷史，日治時期興建的「神社遺址」，兩年前正式獲得南投縣文化資產委員會核定為歷史建築文物，如今將歷史石碑移入後，與竹山公園為鄰，代表著竹山是充滿文化、宗教、歷史的景點。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言