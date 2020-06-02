前山第一城搬家了！ 竹山地標進駐神社遺址公園廣場

竹山鎮最具有文化歷史的「前山第一城」石碑，兩年前因土地原因而被迫摘除後，上午終於找到新家了！ 在公所協助下搬進竹山公園前廣場，讓民眾知道這段135年前的開拓史，與神社遺址的竹山公園相互呼應，成為深度旅遊的重要一站。

竹山鎮公所指出，1875年清朝總兵吳光亮為了開墾八通關古路，以當時的林圮埔（今竹山鎮）到璞石閣（今花蓮玉里鎮）負責中路開山撫番，當時劉銘傳選中竹山鎮現址作為雲林縣城所在地，因為這裡鄰近濁水溪、清水溪，四面環山地勢險要，並於九十九崁遺址上端，豎立一塊大石碑，刻上「前山第一城」五個大字。

而後首任雲林知縣陳世烈，在此建立旌義亭，可惜數年後因夏季常氾濫成災，第一城則淪為耕地；1998年竹山鎮公所再次將前山第一城以石碑駐立起來，並用石碑刻記歷史，重現它的價值，也讓後人見證這段難得的竹山鎮歷史；可惜兩年前卻因土地因素，而被迫移除，讓公所文化觀光課努力尋覓新地點，將鎮民的記憶點再找回來。