繳9萬6當不成天才講師控業者騙 中市府：可比例退費

台中市一家標榜「天才學院」10幾名學員花9萬6000元不等上腦力開發課程，今天指控，黃姓講師在腦力開發宣傳師資班，號稱日後可以擔任講師，但業者又表示「日後不會再開課了」，認為受騙。業者表示，他賣的是教材，上課是附帶的，通過考試才能成為師資。台中市法制局指出網際網路教學服務定型化契約應記載及不得記載事項之適用，消費者可以隨時終止契約及請求比例退費。

坊間不少標榜腦力開發課程，台中市這家「天才學院」學員由市議員黃健豪今天在台中市議會開記者會，有學員表示，花9萬6000元分期付款去上腦力開發，衝著業者宣傳既是腦力開發，也會培訓師資而來，但認為上課內容與腦力開發不相干，關鍵是學員以為日後可以當天才學院講師，黃姓業者卻表示「日後不開班了！」

學員表示，已完成付款但不想再上課，向負責人表示要退費，但對方未理會。10幾名學員上午齊聚記者會，呼籲「大家不要被騙！」

黃姓負責人表示他開課10幾年，絕大多數學員有好評，目前很多課程就是當初培訓的學員當講師，但如同師範教育，必須經過考試或認定才能老師，他否認有說過「不再開班了」，他並表示，他開的不是補習班，賣的是教材軟體，除了附加課程外，學員必須自己線上學習。他強調，師資課程要練功，通過考試或評鑑能當講師。

台中市法制局指出，線上教學課程，自今年5月15日起，應有網際網路教學服務定型化契約應記載及不得記載事項之適用，也就是消費者可以隨時終止契約及請求比例退費。

至於在此之前已簽訂契約，消費者應可主張類推適用教育部短期補習班設立及管理準則之退費規定，計算合理退費金額。民眾購買案關腦力開發課程應有消保法之適用，如雙方有消費爭議，消費者得提消費申訴救濟。