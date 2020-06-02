拜錯神明50年 南投「義民爺」攤牌正名成軼聞

南投縣水沙連社區大學埔里分校近期展開宗教歷史巡禮，發現舊稱「舂粿坑」成功里義民祠義民爺牌位旁，還有1尊土地公泥像，考究才知祂是被當地村民「拜錯」50年的神明苦主，最終也將祂留置祠中共享香火至今，成地方文史軼聞。

南投縣水沙連社區大學指出，為打造樂活城鎮藝文，水沙連社大今年將生態保育融合客家文化、地方文史等開辦「埔里地區小旅行」課程，透過室內講解和戶外走讀探勘帶學員親近自然，並學習人文觀念和常民知識，宗教歷史也是重要一環。

而鎮內成功里舊稱「舂粿坑」，其舊稱源自當地先民在溪谷的岩床上舂米製粿，村里內以客家人為主，因此有「義民爺」信仰，當地除廣福宮義民爺廟，「草湳濕地」附近還有一間義民祠，唯祠內除義民爺牌位，竟還有1尊泥塑土地公神像。

經社大學員田野調查考究，該濕地附近先民為當地守護神安土地公泥像供奉在大樹下，祭拜約50年，直到土地易主，村民集資將神像移往現址，並新建福德正神廟欲繼續供奉，未料神明竟突然攤牌，表明身分是「義民爺」，不是「土地公」。

南投社大指導老師潘樵說，遷座入火前夕，該神像透過埔里醒靈寺的乩童出示詩文，言明自己其實是「義民爺」，村民這才知道把祂當土地公，「拜錯神明50年」，只好趕緊重新打造牌位，並更改廟名為「義民祠」，也成當地宗教軼聞。