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拜錯神明50年 南投「義民爺」攤牌正名成軼聞

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮成功里先民將義民爺當土地公錯拜50年，成當地宗教文史軼聞。圖／潘樵提供
南投縣埔里鎮成功里先民將義民爺當土地公錯拜50年，成當地宗教文史軼聞。圖／潘樵提供

南投縣水沙連社區大學埔里分校近期展開宗教歷史巡禮，發現舊稱「舂粿坑」成功里義民祠義民爺牌位旁，還有1尊土地公泥像，考究才知祂是被當地村民「拜錯」50年的神明苦主，最終也將祂留置祠中共享香火至今，成地方文史軼聞。

南投縣水沙連社區大學指出，為打造樂活城鎮藝文，水沙連社大今年將生態保育融合客家文化、地方文史等開辦「埔里地區小旅行」課程，透過室內講解和戶外走讀探勘帶學員親近自然，並學習人文觀念和常民知識，宗教歷史也是重要一環。

而鎮內成功里舊稱「舂粿坑」，其舊稱源自當地先民在溪谷的岩床上舂米製粿，村里內以客家人為主，因此有「義民爺」信仰，當地除廣福宮義民爺廟，「草湳濕地」附近還有一間義民祠，唯祠內除義民爺牌位，竟還有1尊泥塑土地公神像。

經社大學員田野調查考究，該濕地附近先民為當地守護神安土地公泥像供奉在大樹下，祭拜約50年，直到土地易主，村民集資將神像移往現址，並新建福德正神廟欲繼續供奉，未料神明竟突然攤牌，表明身分是「義民爺」，不是「土地公」。

南投社大指導老師潘樵說，遷座入火前夕，該神像透過埔里醒靈寺的乩童出示詩文，言明自己其實是「義民爺」，村民這才知道把祂當土地公，「拜錯神明50年」，只好趕緊重新打造牌位，並更改廟名為「義民祠」，也成當地宗教軼聞。

潘也提到，經義民爺同意，眾人將拜了50年的土地公像也放上神桌共享香火至今，當地而有義民祠內拜土地公的特殊民俗；社大則表示，透過在地民俗信仰帶動學員，甚至居民對地方文史的興趣，也能列入解說導覽做為觀光特色遊程。

南投縣埔里鎮成功里草湳濕地附近義民祠內拜土地公形成特殊宗教民俗景象。圖／潘樵提供
南投縣埔里鎮成功里草湳濕地附近義民祠內拜土地公形成特殊宗教民俗景象。圖／潘樵提供
南投縣水沙連社區大學埔里分校近期展開宗教歷史巡禮，考究成功里義民爺宗教文史。圖／潘樵提供
南投縣水沙連社區大學埔里分校近期展開宗教歷史巡禮，考究成功里義民爺宗教文史。圖／潘樵提供

土地公 埔里 濕地

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