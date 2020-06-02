中市南區路口車禍多 民眾盼增設紅綠燈

台中市南區台中路與仁和二街口經常發生車禍，民眾多次陳情裝置紅綠燈都遭市府打回票，多名台中市議員今天為民請命，交通局長葉昭甫表示，將再次前往會勘尋求解決之道。

台中市議會今天召開交通地政委員會業務質詢，市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤等人關心路口設置紅綠燈號誌問題，提醒市府不要不食人間煙火，非要等鬧出人命才有感，避免造成更大民怨。

邱素貞表示，南區仁和二街與台中路口，屬於易肇事路段，台中路為彎曲路段，加上仁和二街的路口並不明顯，因此小客車在仁和二街上停等時，也看不到台中路的來車，一旦有駕駛超速，就容易發生車禍，當地鄰長的兒子也被撞到骨折，民怨很多。

葉昭甫指出，當地前後路段的路口相當短，當初交通局依專業判斷，提出增設相關輔助標誌或者調整標線，將再前往現場會勘，尋求解決之道。

此外，陳淑華則關切水湳轉運中心規劃多年，現今仍躺在交通局，令人擔心國道客運轉運的進度，她說，要求台中市政府放下成見，加速辦理水湳轉運中心的規劃及細部設計作業，紓解日趨嚴重的台灣大道交通壅塞問題，解決民眾不滿塞車的抱怨。

葉昭甫表示，水湳轉運中心目前正辦理細部設計，重新檢討水湳經貿園區與其他設施整合，以及與機場捷運車站共站、串聯整體接駁系統等，市府將朝降低建築量體，預留未來擴充建設的方向設計，增加營運彈性。