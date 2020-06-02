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中市農業局行銷花卉 網紅陳艾琳拍片教插花

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市農業局和網紅陳艾琳合作拍片教插花，行銷中市花卉。圖／台中市農業局提供
台中市農業局和網紅陳艾琳合作拍片教插花，行銷中市花卉。圖／台中市農業局提供

新冠肺炎衝擊，國內花卉產業受影響，台中市政府農業局為替花農紓困，除推出花卉裝置藝術展覽、媒合貿易商向花農採購、媒合網路商城行銷台中花卉等多元振興方案，也和網紅陳艾琳合作拍攝影片，以台中在地花卉教導民眾實用插花知識，以花卉佈置家。

中市農業局表示，農業局和網紅陳艾琳合拍影片，利用文心蘭、火鶴等台中在地花卉，教大家如何利用家裡周邊家飾與花卉進行裝飾，並提供實用插花知識，讓民眾在家可自行DIY美麗花藝裝飾，擺在家裡一角，就能營造出不同氛圍。

農業局表示，台中市花卉栽培面積約1356公頃，是文心蘭、火鶴花、百合及唐菖蒲的重要產地，台中文心蘭栽培面積約108公頃，為台灣最大產區，生產量佔全台灣產量41.5%，年產量達2700萬支，主要產區包括新社、后里、東勢、石岡及北屯等區，90%外銷日本市場。

目前因疫情影響，國內花卉外銷市場受到衝擊，農業局推動多項花卉紓困振興措施，媒合貿易商向花農採購、舉辦插花活動、鼓勵花卉取代線香祭祀、媒合網路商城行銷台中花卉、舉辦花卉裝置藝術展覽等，希望協助花農度過難關。這次再和網紅陳艾琳合拍影片行銷在地花卉，希望吸引更多民眾支持花農，影片可上網站觀看。

台中市農業局和網紅陳艾琳合作拍片教插花，行銷中市花卉。圖／台中市農業局提供
台中市農業局和網紅陳艾琳合作拍片教插花，行銷中市花卉。圖／台中市農業局提供

網紅 裝置藝術 台中市

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