聽新聞
test
0:00 / 0:00
中市農業局行銷花卉 網紅陳艾琳拍片教插花
新冠肺炎衝擊，國內花卉產業受影響，台中市政府農業局為替花農紓困，除推出花卉裝置藝術展覽、媒合貿易商向花農採購、媒合網路商城行銷台中花卉等多元振興方案，也和網紅陳艾琳合作拍攝影片，以台中在地花卉教導民眾實用插花知識，以花卉佈置家。
中市農業局表示，農業局和網紅陳艾琳合拍影片，利用文心蘭、火鶴等台中在地花卉，教大家如何利用家裡周邊家飾與花卉進行裝飾，並提供實用插花知識，讓民眾在家可自行DIY美麗花藝裝飾，擺在家裡一角，就能營造出不同氛圍。
農業局表示，台中市花卉栽培面積約1356公頃，是文心蘭、火鶴花、百合及唐菖蒲的重要產地，台中文心蘭栽培面積約108公頃，為台灣最大產區，生產量佔全台灣產量41.5%，年產量達2700萬支，主要產區包括新社、后里、東勢、石岡及北屯等區，90%外銷日本市場。
目前因疫情影響，國內花卉外銷市場受到衝擊，農業局推動多項花卉紓困振興措施，媒合貿易商向花農採購、舉辦插花活動、鼓勵花卉取代線香祭祀、媒合網路商城行銷台中花卉、舉辦花卉裝置藝術展覽等，希望協助花農度過難關。這次再和網紅陳艾琳合拍影片行銷在地花卉，希望吸引更多民眾支持花農，影片可上網站觀看。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言