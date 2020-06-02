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人口外移止不住！彰化縣6月人口數跌破127萬人

聯合報 / 記者林敬家劉明岩／彰化即時報導
彰化縣府民政處公布最新人口資料，2020年5月底總人口數126萬9953人，跌破127萬人。圖／翻攝民政處臉書
彰化縣府民政處公布最新人口資料，2020年5月底總人口數126萬9953人，跌破127萬人。圖／翻攝民政處臉書

彰化為6都之外第一大縣，百萬人口近來卻流失快，縣府民政處公布最新人口資料，彰化縣2020年5月底總人口數126萬9953人，已跌破127萬人大關，主要是遷出大於遷入，出生逼近死亡人數，讓人口流失難止血。

彰化縣府民政處統計，目前人口數男性64萬583人、女性62萬4270人，0到14歲幼年人口數為16萬1451人、15到64歲壯年人口數90萬1987人，65歲以上老年人口數為20萬6515人，5月分遷入2517人、遷出3099人，出生857人、死亡843人，受到今年5月20日好日子加持，結婚有775對、離婚194對。

彰化人口數從2010年達130萬7286是最高峰，隨後逐年下降，今年只剩下127萬521人，即將跌破127萬人；據縣府統計，遷往6都最大宗，又以台中市最多，5年來外移台中已有2萬8027人，其中0到4歲人口每年都少掉1、2千人，25歲到39歲5年來也達1萬5926人。

彰化縣人口流失問題從社群媒體討論到縣議會議事廳，縣長王惠美努力爭取彰化捷運與鐵路高架化，希望以便捷交通以及青創產業等吸引縣民回鄉，縣府團隊也針對「彰化縣國土計畫」規劃新增彰北地區發展腹地，以及縣內重大建設新增產業園區等引入彌補下滑人口，倘若人口繼續流失，再過不久的將來，人口低於125萬人，到時候按照地方制度法規定，彰化縣府人事組織架構，只能減為只有1名副縣長。

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老年人口

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