大學生研發機能健康飲料 智能販賣機讓你喝出健康
彰化縣大葉大學藥用植物與保健學系助理教授李柏憲帶領學生與某科技公司產學合作，協助廠商開發適合機台的即溶機能飲品，開發多樣健康飲料包括纖奶茶，以及冬季限定的米蛋白黑糖薑茶等，投入智能販賣機帶來無人商店新商機。
藥保系助理教授李柏憲指導大三生陳盈屏、碩士生吳宗儒等人去年開始與某科技股份公司產學合作，運用食藥同源的觀念，開發以中草藥為基底的機能飲品，讓即沖即飲的飲料變得更健康，最近他們還在研發護目飲品，預計年底推出新產品。
陳盈屏說，調製飲料配方很有趣，ㄧ定要喝了才會知道味道好不好，調出好喝的飲品就會很有成就感，實驗也包含飲品原料的乾燥與保存，不只是要飲品美味，機台的保存條件與沖泡機制都需考慮在內。
科技股份公司表示，機台屬智能販賣機，可蒐集大數據分析消費者喜好，作為新品開發資料，同時掌握機台原料補貨情況，另ㄧ方面，瞄準無人商店商機，機台採電子支付，LINEPYA、悠遊卡、一卡通、icash卡等都能使用，24小時提供服務，就像一個小型咖啡館，除了現磨現沖的咖啡，也能沖泡機能飲品，因此與具有中草藥保健專業的大葉大學藥用植物與保健學系合作，希望飲品可以提供民眾多元選擇。
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