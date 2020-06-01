吃得好提升免疫力 王惠美行銷彰化羊乳與麻糬茄

疫情期間提升免疫力很重要，彰化縣長王惠美今天參訪二水鄉農會理事長蔡瑞祥的麻糬茄園、及百大青農得主經營的神來牧場，王惠美鼓勵大家「吃當季、用當地」，多吃彰化優質農產品，才能讓身體壯壯。

王惠美今天參訪田中鎮陳添進、陳國顏父子經營神來牧場，陳國顏也是第三屆百大青農得主，彰化縣乳羊飼養頭數佔全國第四位，乳羊場共有29場，乳羊養頭數4500多頭，佔全國比率11.1%。

王惠美說，現在畜牧產業面臨缺工及老年化的問題，需要透過自動化讓畜牧更加有智慧，神來牧場配合政府政策全台領先投入智能省工生產，為彰化縣乳羊產業先驅者，縣府也會配合中央政策輔導羊農投入智能化意願，以符合現代省工省力的飼養環境，提升彰化縣羊乳產業競爭力。

陳國顏說，縣府農業處協助牧場開發自動化羊隻精料餵飼系統，一天可以餵飼很多次，節省約一個人的人力，提高約一成的羊隻產能，可完全取代人力飼養，牧場還有場域降溫設備，採自動控溫，還有電腦化仔羊管理系統，這些是台灣養羊產業創先使用的設備。

而青農楊仁豪自創品牌「羊舍」除了提供羊乳遠達北北基的全聯超市，在有機超市、百貨公司超市都買得到「羊舍」的羊奶，還開發羊奶優格、鮮羊乳、羊奶雪花酥、羊軋糖、羊軋餅、羊奶饅頭、羊乳片等多元產品。