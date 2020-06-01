吃得好提升免疫力 王惠美行銷彰化羊乳與麻糬茄
疫情期間提升免疫力很重要，彰化縣長王惠美今天參訪二水鄉農會理事長蔡瑞祥的麻糬茄園、及百大青農得主經營的神來牧場，王惠美鼓勵大家「吃當季、用當地」，多吃彰化優質農產品，才能讓身體壯壯。
王惠美今天參訪田中鎮陳添進、陳國顏父子經營神來牧場，陳國顏也是第三屆百大青農得主，彰化縣乳羊飼養頭數佔全國第四位，乳羊場共有29場，乳羊養頭數4500多頭，佔全國比率11.1%。
王惠美說，現在畜牧產業面臨缺工及老年化的問題，需要透過自動化讓畜牧更加有智慧，神來牧場配合政府政策全台領先投入智能省工生產，為彰化縣乳羊產業先驅者，縣府也會配合中央政策輔導羊農投入智能化意願，以符合現代省工省力的飼養環境，提升彰化縣羊乳產業競爭力。
陳國顏說，縣府農業處協助牧場開發自動化羊隻精料餵飼系統，一天可以餵飼很多次，節省約一個人的人力，提高約一成的羊隻產能，可完全取代人力飼養，牧場還有場域降溫設備，採自動控溫，還有電腦化仔羊管理系統，這些是台灣養羊產業創先使用的設備。
而青農楊仁豪自創品牌「羊舍」除了提供羊乳遠達北北基的全聯超市，在有機超市、百貨公司超市都買得到「羊舍」的羊奶，還開發羊奶優格、鮮羊乳、羊奶雪花酥、羊軋糖、羊軋餅、羊奶饅頭、羊乳片等多元產品。
王惠美也在二水鄉農會總幹事蔡文琳陪同下參訪麻糬茄種植達人二水鄉農會理事長蔡瑞祥的麻糬茄園，彰化縣茄子種植面積209公頃，年生產量4326公噸，為全國第三，麻糬茄因口感Q軟像麻糬而得名，需要烹煮的時間較短，因此比一般茄子更能保存花青素，多吃有益健康。
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