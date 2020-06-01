口罩販售解禁 中衛超夯彩色口罩今公布50片賣300元

口罩販售解禁，許多民眾到超商、藥妝店等詢問盒裝口罩，但今天在架上的大都是少片袋裝口罩產品，且許多非台灣製，國內口罩大廠「中衛」今天也宣布詢問度最高的彩色口罩 (單色素面款)定價一盒50片，售價300元，但明天才會出貨，消費者這幾天恐怕還買不到。

睽違四個月後，口罩終於解禁，民眾除了有14天領有9片的「口罩實名制」，也可到其他通路買到口罩，彰化市多家藥局今天指出，廠商目前還沒供貨，仍只提供實名制口罩，有藥局甚至認為廠商近期都不會出貨給他們，會以藥妝、量販店甚至外銷為先。

但包括彰化屈臣氏與康是美，今天仍買不到盒裝口罩，有的僅有少數兒童口罩，2片賣25元，有的則是日本進口口罩，7入70元、5入79元不等，店員表示，盒裝口罩仍要等一段時間才會供貨。

老牌醫療口罩大廠中國衛生材料生產中心股份有限公司以時尚造型口罩最為特色，詢問度最高的彩色口罩今天也公布價格，中衛表示，考量到原物料以及市場需求，預計這星期先生產「酷黑」以及「天空藍」兩款口罩，現在50片售價300元，以往會有活動促銷，現在以原價銷售為主。