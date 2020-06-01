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台中酒店舞廳今晚復業 酒客躍躍欲試
6月1日台中市的酒店、舞廳「大解禁」，在停業1個半月後今晚重新開張，全市登記有案91家，有75家申請復業，包括知名的金錢豹、海派，台中市府規定酒店、舞廳仍要做好安全社交距離或戴口罩，但不少酒客私下說：「用膝蓋想也不可能！」
因新冠肺炎疫情嚴重，4月9日起酒店、舞廳被要求停業，後來疫情紓緩，中央防疫指揮中心授權地方自行決定是否開放，高雄、台南和台北陸續復業，台中和桃園宣布6月1日解禁。
台中全市共91家酒店、舞廳，市府規定要復業須備齊資料提出申請，中市經濟發展局長張峯源說，有75家已提出申請並審查通知，今晚復業，包括知名的金錢豹、海派、白雪舞廳等，其他16家有8家因場地、人員等資料準備不及未提復業，另還有8家資料不全待補件。
張峯源局長指出，雖然酒店、舞廳已同意復業，但仍要求必須有防疫措施，包括顧客實名制、量體溫與酒精消毒，且若無法保持安全距離，酒客與公關女子都必須戴口罩。
但會不會像以往大規模稽查？市府表示因目前疫情趨緩，回歸正常生活，市府聯合稽查按正常流程每天排定3、4個點查緝，且以有安全疑慮的KTV優先，不會特別查酒店或舞廳。
台中酒店、舞廳被禁了許久重新開放，不僅從業人員很開心有班可上、有錢可賺，也有不少男士躍躍欲試，表示晚上可有地方聚會。但在酒店裡是否能保持1.5公尺安全社交距離，或戴口罩，酒客私下說「戴口罩怎麼喝酒、唱歌？」「有看過去酒店跟女公關保持距離的嗎？」
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