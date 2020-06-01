聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化葡萄甜度高 野鳥吃掉 「一輛機車」農民好自豪
彰化縣露天葡萄進入量產期，地下水位低的溪湖區和二林鎮葡萄不受梅雨影響，生長情形良好，甜度超過20度，引來野鳥偷吃，已有葡萄園被吃掉「一輛全新125CC機車」，農民雖心疼，但自豪沒農藥才經得起鳥兒大快朵頣。
古月葡萄農場第二代農民胡志豪說，今年和去年氣候相差不多，但今年春季雨水不多，五月下旬入梅，為最後成長階段的葡萄注入甘霖；葡萄不是瓜果，下雨不會讓減少甜度，溪湖區和二林鎮葡萄的地下水位較低，只要做好排水、套袋等措施，露天葡萄顆粒飽滿，果肉有彈性，甜度20度以上，高品質的每公斤200至300元。
路葡萄農場第二代農民黃俊仕表示，彰化縣農民葡萄種植技術成熟，今年甜度高，他全部改採溫網栽培，過去泰國八哥、白頭翁鑽進來啄食，今年首見麻雀飛來偷吃，麻雀比較老實，只會站在葡萄藤上往下面啄果粒，白頭翁會「倒掛金鉤」吃葡萄，泰國八哥最粗暴，用力扯斷整串葡萄，他粗估今年被吃掉「一輛全新125CC機車」，大概5萬元，野鳥吃了平安無事，代表食物很安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言