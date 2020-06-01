彰化葡萄甜度高 野鳥吃掉 「一輛機車」農民好自豪

彰化縣露天葡萄進入量產期，地下水位低的溪湖區和二林鎮葡萄不受梅雨影響，生長情形良好，甜度超過20度，引來野鳥偷吃，已有葡萄園被吃掉「一輛全新125CC機車」，農民雖心疼，但自豪沒農藥才經得起鳥兒大快朵頣。

古月葡萄農場第二代農民胡志豪說，今年和去年氣候相差不多，但今年春季雨水不多，五月下旬入梅，為最後成長階段的葡萄注入甘霖；葡萄不是瓜果，下雨不會讓減少甜度，溪湖區和二林鎮葡萄的地下水位較低，只要做好排水、套袋等措施，露天葡萄顆粒飽滿，果肉有彈性，甜度20度以上，高品質的每公斤200至300元。

路葡萄農場第二代農民黃俊仕表示，彰化縣農民葡萄種植技術成熟，今年甜度高，他全部改採溫網栽培，過去泰國八哥、白頭翁鑽進來啄食，今年首見麻雀飛來偷吃，麻雀比較老實，只會站在葡萄藤上往下面啄果粒，白頭翁會「倒掛金鉤」吃葡萄，泰國八哥最粗暴，用力扯斷整串葡萄，他粗估今年被吃掉「一輛全新125CC機車」，大概5萬元，野鳥吃了平安無事，代表食物很安全。