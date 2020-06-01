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搶攻疫後商機！南投6月開放七彩吊橋 7月發行好玩卡

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣信義雙龍七彩景觀吊橋確定6月20日對外開放，目前已有4000人預約參觀。圖／南投縣政府提供
南投縣信義雙龍七彩景觀吊橋確定6月20日對外開放，目前已有4000人預約參觀。圖／南投縣政府提供

新冠肺炎疫情趨緩，不少議員關心地方觀光及產業振興政策，南投縣長林明溱今在縣議會接受質詢表示，備受專注的信義雙龍七彩吊橋確定在20日開放，目前已有逾4000人預約，可望帶動觀光商機，另「中台灣好玩卡」預計7月發行。

縣議員張嘉哲、游灝、唐曉棻今在議會質詢，針對縣府如何爭取國內旅客來提振觀光，並促進地方消費提出詢問；對此，觀光處長陳志賢表示，目前已研擬「1低3高」低乘載分流、高品質、高價值和高安全性的防疫旅遊策略來吸引遊客。

陳志賢說，除規劃南投燈會、部落嘉年華、星空季、茶業博覽會等特色旅遊活動，也將透過智慧觀光旅遊票證為概念推動地方區域旅遊，並針對原鄉部落、生態等進行品牌行銷；此外，「中台灣好玩卡」整合「食宿有夠行」也將在7月前發布。

而中台灣好玩卡今年是與新竹、苗栗共同推動，整合3縣市景點、商圈提供交通或消費等優惠，將以實體卡或電子憑證販售發行「南投限定」及「中台灣好玩卡」2款，而南投款票卡消費券限定使用縣內妖怪村、日月潭、中興新村3大商圈。

林明溱也說明，為鼓勵民眾多來南投縣旅遊，因此規劃發行相關旅遊或消費票券，相關配合景點、店家或消費優惠等資訊都會放上縣府觀光旅遊網頁，後續也會進行宣傳行銷；此外，縣府更積極規劃將在20日正式開放雙龍瀑布七彩吊橋。

林表示，雙龍瀑布七彩吊橋原定4月開放，因疫已延遲將近3個月，眾人引頸期盼下，未開放先轟動，受到全國遊客關注，現在確定6月20日正式開幕，目前預約參觀已逾4000人，可望為南投縣帶來人潮，同步帶動觀光及農特產品銷售。

南投縣信義雙龍七彩景觀吊橋確定6月20日對外開放，目前已有4000人預約參觀。圖／南投縣政府提供
南投縣信義雙龍七彩景觀吊橋確定6月20日對外開放，目前已有4000人預約參觀。圖／南投縣政府提供

吊橋 雙龍瀑布

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