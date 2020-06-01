阿中部長台中幫拚經濟累嗎？他笑：朋友相聚很高興

台中市私立弘文中學學生利用學校盛產的香草，製作相關產品義賣，捐贈國家衛生研究院，盼為防疫貢獻力量，這份心意感動衛福部長陳時中，他今天上午由台中市長盧秀燕陪同到校，稱許國家有難，義無反顧，代表學校教育很成功；被問到他昨天在台中拚經濟，輪番和60組業界代表合照，是否累壞了？阿中部長笑稱，還好，朋友相聚很高興。

衛福部長陳時中在中市長盧秀燕邀約下，昨天特別安排「行銷台中」之旅，盧秀燕帶阿中部長參觀「市國糖廠」、一中街體驗手搖珍奶、晚上更安排到知名酸菜白肉鍋用餐，以行動力挺台中。