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阿中部長台中幫拚經濟累嗎？他笑：朋友相聚很高興
台中市私立弘文中學學生利用學校盛產的香草，製作相關產品義賣，捐贈國家衛生研究院，盼為防疫貢獻力量，這份心意感動衛福部長陳時中，他今天上午由台中市長盧秀燕陪同到校，稱許國家有難，義無反顧，代表學校教育很成功；被問到他昨天在台中拚經濟，輪番和60組業界代表合照，是否累壞了？阿中部長笑稱，還好，朋友相聚很高興。
衛福部長陳時中在中市長盧秀燕邀約下，昨天特別安排「行銷台中」之旅，盧秀燕帶阿中部長參觀「市國糖廠」、一中街體驗手搖珍奶、晚上更安排到知名酸菜白肉鍋用餐，以行動力挺台中。
陳時中今天到弘文中學，被問到昨天參訪哪一項行程印象最深刻？陳時中表示，每項行程都很印象深刻，尤其昨天盧市長安排的酸菜白肉鍋很精彩，很高興可以跟警政、醫療、消防、民政及社會局基層防疫人員在一起，有機會表達謝意，他謝謝盧市長的安排。對於連趕3個行程是否覺得累?陳部長笑稱還好，朋友相聚很高興，肯定市府用心規劃。
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