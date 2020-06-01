中市府開個會停車費420 議員：不能光高收費不讓人停車

台中市豐原區市政府陽明大樓周邊停車格採累進費率收費，導致有民眾前來洽公開會停車，離開時赫然發現停車費竟然高達420元，忍不住抱怨。

台中市公有停車場及路邊停車格的收費分三大費率，一般收費每小時20元，差別費率每小時30元，累進費率第一小時20元、第二小時40元、第三小時起每小時要收60元。

市議員張瀞分說，她支持使用者付費的原則，也可以理解透過分級收費來提升路邊停車格的周轉率，但交通局必須加強停車位的供給與需求管理，不能光靠抬高收費來逼民眾盡量不要來停車。

張瀞分指出，針對路邊停車格所訂各項費率應定期檢討，並考量民眾洽公需求，交通局也要規劃足夠的停車空間，例如豐原火車站或陽明市政中心周邊等停車位一位難求，交通局應盡快規劃增設公共停車場或增設路邊停車格。

交通局長葉昭甫表示，針對民眾停車需求交通局要提供適度供給，不是為了要高價收停車費，每個商圈的經濟活動和停車位使用狀況也會改變，因此市府會隨時滾動檢討。