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彰化里長拾「金」不昧 意外發現百萬金塊藏家中鐵櫃
彰化市光華里長謝棟樑接收鄰居鐵櫃1年多，今年初意外發現鐵櫃裡藏著一公斤大金塊，市價約150萬元，他嚇一跳，趕緊連絡鐵櫃原主，但原主家人也不知道為何有金塊，研判是過世父親藏在櫃子裡多年都未發現，最後在彰化市長林世賢見證下將金塊歸還，對方包了3萬6千元表達感謝，里長將錢捐給社區運用。
謝棟樑說，1年多前鄰居因有不用的櫃子，有意捐給社區使用，出動社區志工幫忙搬到辦公室門口整理，當時這個鐵櫃裡還有一些雜物，包括鑰匙、印章，還請原主將裡面物品取出，他又請家人擦拭整理，甚至放在屋外一整夜才搬進社區辦公室使用，現在放在廚房旁儲存杯盤等雜物。
謝棟樑與妻今年1月中拉開上層抽屜時發現有東西掉落的聲音，將最下層櫃子拉開伸手進去撿東西，沒想到卻摸到一塊金塊，謝棟樑說，金塊被一個紅色塑膠套裝著，裡面還有一張銀樓收據，但已看不出是何時購入，他立即聯絡原主告知此事。
據了解原主家境好，是醫生世家，但已少住在當地， 謝棟樑在彰化市長林世賢陪同下將金塊物歸原主，林世賢說，原主判斷應該是過世多年的父親生前藏在鐵櫃裡，家人都不知道，事後原主包了3萬6千元紅包給里長，要讓他「吃紅」，最後里長全數捐給社區。
林世賢表示，從沒看過1公斤的金塊，顯示出里長誠實可靠，難能可貴，原本擔心金塊消息傳出會對原主家族造困擾，到現在才將「拾金不昧」的事情經過分享在臉書，肯定里長的作為。
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