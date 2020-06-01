iBike捷運與火車站租賃熱點 市府：新設50租賃站

台中捷運綠線整體開發進度超過九成，穩定朝今年全線通車目標邁進。捷運綠線全線18座車站去年底全數完成，今年2月各車站管制權移轉給台中捷運公司進駐。交通局長葉昭甫表示，未來iBike設站推動順序第一波將以各火車、捷運出入口站優先設置，再以方圓半徑1公里布設站點，再陸續往外擴增，粗估有將近50個iBike站點將布設，市府會盡快推動。

市議員張廖乃綸在市議會交通地政業務質詢中，關切未來捷運各車站的接駁轉乘規劃。張廖乃綸說，車站的接駁轉乘，除規劃自行開車前往搭捷運的民眾停車空間及計程車載客空間之外，最主要就是規劃iBike及公車轉乘接駁，公車部分市府要盡快整合現有路線，並檢討是否有規劃新路線的必要。

在公共自行車的部分，根據交通局統計，去年一整年iBike總租賃次數以台中火車站前後站加起來騎乘人數將近35萬人最多，豐原火車站近12萬人，可見iBike是很多民眾搭乘軌道運輸轉乘的重要工具。

此外，西屯區秋紅谷站、新光遠百站、市民廣場站、科博館站等重要商圈景點的iBike年度租借人數也都擠進前十名，可見不只上班族、學生選擇騎iBike轉乘抵達上班地點或學校，還有很多民眾或觀光客騎iBike逛商圈景點。

市議員張廖乃綸建議，目前全台中市有328個iBike場站，台中市政府推動iBike倍增計畫，以達到600站為目標，交通局在執行這項計畫，應該優先考量捷運綠線各車站與周邊商圈、景點及學校的聯結，並且加快建置站點。