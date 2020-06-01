市民盼鰲峰山百萬夜景步道升級 台中觀旅局：評估中

台中市清水區鰲峰山公園的步道，是大肚山台地最北側之山脈， 是欣賞夕陽、夜景的熱門地點，擁有「百萬級夜景」的美名。

台中市議員陳廷秀指出，走鰲峰山步道可俯視公園、清水街道、紫雲嚴、自行車競技場，遠眺台中港、火力發電廠、高美濕地。園內還有牛罵頭文化遺址、歷史步道、震災紀念碑、神社崎、自行車場、雕塑公園、清水鬼洞…等景點及休閒設施。

陳廷秀表示，鰲峰山目前使用的步道是休閒步道，在地居民期盼有一條專屬的登山步道。陳廷秀説，上次已會勘過但沒有下文，他問觀光旅遊局長林筱淇何時能召開地方說明會？解決用地取得的問題？

林筱淇表示：2020年4月會勘，此處具原始林風貌，保有原有休閒運動路型，平緩好走，但新闢登山步道過程，土地取得是最大的問題，觀旅局評估步道路線及用地作業中，如可行，後續再舉行用地取得說明會及研議爭取建設經費。