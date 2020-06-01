公車肇事率高靠自主管理? 議員：如同當兵多填假資料

台中市議會今天舉行交通業務質詢，針對台中數起公車重大事故及客運業者管理，要求交通局應強勢介入，不排除以收回路權做為手段。交通局長葉昭甫表示，事故頻繁的業者將採取列入評鑑丶減少補助丶收回路權等措施裁罰。

黃健豪說，今年4月12日在崇德路與天津路口發生一起台中客運公車撞死機車女騎士的事件，目前案件雖進入司法程序，但受害者家屬至今依然無法得到事故真相，難以釋懷，提供了114頁的陳情書，希望市府能當市民的靠山。

黃健豪指出，台中客運近15年來，蒐尋新聞登出的違規事件達28件，去年有7件，今年已3件，許多都是逼車、闖紅燈及撞死人。

黃健豪表示，除台中客運外，過去一個月也發生兩起東南客運闖紅燈、豐原客運連環撞等事件，顯見公車的營運和市府的督導出現嚴重的缺失。市府如不強勢介入「會讓民眾質疑是不是這些業者都大到不能倒？」

黃健豪指出，訂有「台中市汽車客運業管理自治條例」對公車業者發生重大缺失或車禍，交通局除能對業者的處罰，依照合約上處罰金，最重可以撤銷業者行駛路線的權力。

葉昭甫表示，針對高出事率的公車業者，這些事故都會列入評鑑。未來會影響補助，甚至調整黃金路線的營運路權。

針對行車紀錄器的檢測及保養，由於現行都是交由公車業者自主管理，填寫相關表格，黃健豪則以當兵經驗舉例，當兵經驗，部隊裡自己填的資料很多都是假的，針對經常發生事故的特定業者，市府不應該再以授權信任的模式，讓業者隻手遮天做假資料。

他以4月這起車禍為例，出事了行車記錄器就剛好壞軌，這也難怪受害者家屬無法接受，市民對市府的信任也打了很多問號。