九旬嬤畫出玩飛行傘經驗 在部立彰化醫院與孫子辦聯展

彰化縣90歲謝蕭味罹患輕度失智症，住在衛福部彰化醫院護理之家，每天看著過去旅遊的照片畫出歡樂景象當消遣。孫子謝璨羽也遺傳她的繪畫天分，部彰安排祖孫今天起聯展，牆面色彩繽紛畫作讓醫院走廊變得亮麗。

謝蕭味5年前接受大腸癌手術後住進護理之家，行動能力尚可，興之所至在院內走動，午後小睡醒來，就是她的畫畫時間，拌起顏料、拿起畫筆隨心所至揮灑，或看著照片作畫，畫風景也畫人物。她感謝彰化醫院的長期照顧，這次幫她和孫子她開畫展。

謝璨羽表示，阿嬤是家庭主婦，操勞家事30年，後來在住家賣內衣褲，生意還不錯。賺錢後的最大興趣是跟團到各國旅遊，玩過54個國家，從沒跟子女拿錢。晚年有點失智，但行動力不減，5年前跟子孫和朋友坐飛行傘、小飛機，光是飛行傘就坐了好幾次，很有冒險精神。

談起繪畫，謝蕭味說，她就是愛體驗人生，到處玩留下足跡，不只不辜負青春，老年生活也要活得精彩，跟年輕人嘗試新鮮東西。她的作品被一位畫家看到，再三稱讚她畫得好，要給她最高分。

33歲的謝璨羽留學德國11年，學習平面藝術，目前是華夏科技大學數位媒體設計系助理教授。他為了向防疫人員致敬，同時感謝院方細心照顧他的祖母，請彰化醫院提供院內防疫英雄的生活照，他畫水彩人像，展後致贈防疫人員。

部彰認為，謝蕭味的畫作用色鮮明，充滿童真。謝璨羽的人物畫作寫實，畫風飄逸，頗有神韻。謝璨羽說，他畫出感謝醫護人員的心意，奶奶畫出她的回憶，希望民眾經過部彰藝文走廊時，可以佇足欣賞，稍緩疫情帶來的不安感，。

部彰精神科醫師梁孫源表示，繪畫是口語之外，表達內心感受和想法的另一種方式，輕、中度失智者的口語能力退化，非口語表達可當作另一種出口，可活化大腦細胞，此外，唱歌、跳舞等團體活動也能減緩失智。

謝蕭味、謝璨羽今天向民眾分享創作經驗，部立彰化醫院院長謝文淮、副院長黃伊文、秘書郭其華到場祝賀，期待聯展近百幅作品帶給民眾豐富視覺宴饗 。