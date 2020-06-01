快訊

華府緊急宵禁! 千人包圍, 川普與DC市長的「白宮解圍」衝突

英媒：若中國路線不變 英國可能5年內承認台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

九旬嬤畫出玩飛行傘經驗 在部立彰化醫院與孫子辦聯展

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
謝蕭味和孫子謝璨羽舉辦聯展，背後是謝蕭味畫她搭乘飛行傘的情景。記者簡慧珍／攝影
謝蕭味和孫子謝璨羽舉辦聯展，背後是謝蕭味畫她搭乘飛行傘的情景。記者簡慧珍／攝影

彰化縣90歲謝蕭味罹患輕度失智症，住在衛福部彰化醫院護理之家，每天看著過去旅遊的照片畫出歡樂景象當消遣。孫子謝璨羽也遺傳她的繪畫天分，部彰安排祖孫今天起聯展，牆面色彩繽紛畫作讓醫院走廊變得亮麗。

謝蕭味5年前接受大腸癌手術後住進護理之家，行動能力尚可，興之所至在院內走動，午後小睡醒來，就是她的畫畫時間，拌起顏料、拿起畫筆隨心所至揮灑，或看著照片作畫，畫風景也畫人物。她感謝彰化醫院的長期照顧，這次幫她和孫子她開畫展。

謝璨羽表示，阿嬤是家庭主婦，操勞家事30年，後來在住家賣內衣褲，生意還不錯。賺錢後的最大興趣是跟團到各國旅遊，玩過54個國家，從沒跟子女拿錢。晚年有點失智，但行動力不減，5年前跟子孫和朋友坐飛行傘、小飛機，光是飛行傘就坐了好幾次，很有冒險精神。

談起繪畫，謝蕭味說，她就是愛體驗人生，到處玩留下足跡，不只不辜負青春，老年生活也要活得精彩，跟年輕人嘗試新鮮東西。她的作品被一位畫家看到，再三稱讚她畫得好，要給她最高分。

33歲的謝璨羽留學德國11年，學習平面藝術，目前是華夏科技大學數位媒體設計系助理教授。他為了向防疫人員致敬，同時感謝院方細心照顧他的祖母，請彰化醫院提供院內防疫英雄的生活照，他畫水彩人像，展後致贈防疫人員。

部彰認為，謝蕭味的畫作用色鮮明，充滿童真。謝璨羽的人物畫作寫實，畫風飄逸，頗有神韻。謝璨羽說，他畫出感謝醫護人員的心意，奶奶畫出她的回憶，希望民眾經過部彰藝文走廊時，可以佇足欣賞，稍緩疫情帶來的不安感，。

部彰精神科醫師梁孫源表示，繪畫是口語之外，表達內心感受和想法的另一種方式，輕、中度失智者的口語能力退化，非口語表達可當作另一種出口，可活化大腦細胞，此外，唱歌、跳舞等團體活動也能減緩失智。

謝蕭味、謝璨羽今天向民眾分享創作經驗，部立彰化醫院院長謝文淮、副院長黃伊文、秘書郭其華到場祝賀，期待聯展近百幅作品帶給民眾豐富視覺宴饗 。

失智症 飛行傘

延伸閱讀

「最強業配王」陳時中來新竹 慰勞一線防疫人員

護理之家爆糾紛黑道騷擾恐嚇？金山分局：蒐證調查處理

重度身障兒發明輔具顧中風母11年 獲居家醫療鬆口氣

醫病天地／彰醫中西醫合作 龜鹿二仙膠治骨鬆

相關新聞

北漂兒女願返鄉接手 彰化「阿福」早點將重新開張

彰化市蛋餅老店「阿福早點」原本在年初除夕夜結束營業，顧客大喊不捨，歷經4個多月鐵門深鎖，最近有民眾看到門口拉起6月3日重...

影／天池達觀亭喝靈氣咖啡 福壽山農場推小旅行

在天池達觀亭喝靈氣咖啡！福壽山農場有全台灣海拔最高的露營場地嗎，農場推出4天3夜小旅行，讓遊客在海拔2574公尺處喝咖啡...

市民盼鰲峰山百萬夜景步道升級 台中觀旅局：評估中

台中市清水區鰲峰山公園的步道，是大肚山台地最北側之山脈， 是欣賞夕陽、夜景的熱門地點，擁有「百萬級夜景」的美名。

公車肇事率高靠自主管理? 議員：如同當兵多填假資料

台中市議會今天舉行交通業務質詢，針對台中數起公車重大事故及客運業者管理，要求交通局應強勢介入，不排除以收回路權做為手段。...

九旬嬤畫出玩飛行傘經驗 在部立彰化醫院與孫子辦聯展

彰化縣90歲謝蕭味罹患輕度失智症，住在衛福部彰化醫院護理之家，每天看著過去旅遊的照片畫出歡樂景象當消遣。孫子謝璨羽也遺傳...

台中國漫館原案撤銷 文化部仍會給4.45億做他用

文化部與台中市政府進行的「中台灣電影中心」及「國家漫畫博物館」兩館合一案，後因文化部以館址不符博物館規格為由，表示將另覓...

中科廣場建物中市府認定違章 今強力斷水斷電

台中市政府聯合執行小組，今針對中科購物廣場執行停止供水供電，都發局長黃文彬表示，斷水斷電後建物不能使用，地主台糖公司應善...

盧秀燕民調墊底 議員要局處長「硬起來」為政策辯護

台中市無黨籍議員陳廷秀今天在「交通地政觀光業務質詢」指出，最近遠見雜誌民調結果，台中市長盧秀燕滿意度墊底，他拿出手板「尋...

中市荷花盛開 觀旅局推這些地方可賞荷

夏季是荷花綻放季節，台中市有許多賞荷景點，包括霧峰亞洲大學、東勢林業文化園區、清水趙家古厝等地點，荷花花期於每年5月到9...

彰化縣今起校園全面解禁 民眾可去運動了

中央疫情指揮中心擬在6月7日解禁全國相關防疫規範，彰化縣今天則提前全面放寬215國中小學校園管制，彰化縣長王惠美今天上午...

「愛之光」護眼志工出動 1年篩出63％長輩視力高風險

台灣社福重視老人假牙補助，各縣市都忽略長輩的視力問題。台中市社會局與民間「愛之光公益協會」合作，3年前開始試辦「移動式視...

看好防疫旅遊 高CP值行程來了

「防疫旅行」近日啟動，中彰投各遊樂區爭相搶客，規畫出不少高CP值的套裝行程，但考量民眾憂心群聚感染，遊程仍以戶外「森呼吸...

熱門新聞

陳時中珍奶DIY沒去發源地 春水堂：遺憾！

他「嫁」來苗栗？ 閩南人局長拚出客家評核全國第一

陳時中前進一中喝珍奶 當場宣布：這裡很安全歡迎來玩

陳時中晚間前進一中喝珍奶 人還沒到已湧進400多民眾

新竹「寶藏餐廳」大公開！7大人氣店家不藏私 道地美食一定要吃

北漂兒女願返鄉接手 彰化「阿福」早點將重新開張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。