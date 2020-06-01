台中國漫館原案撤銷 文化部仍會給4.45億做他用

文化部與台中市政府進行的「中台灣電影中心」及「國家漫畫博物館」兩館合一案，後因文化部以館址不符博物館規格為由，表示將另覓地點，使得主體已興建完成的兩館未來不知何去何從。文化部說，4.45億元經費仍會請市府提出新用途使用。

立法院副院長蔡其昌和立委張廖萬堅、陳柏惟等上午邀請文化部政務次長彭俊亨前往實地勘查，彭俊亨表示，雖不符博物館規格，但文化部負責的4.45億元經費，仍會請市府提出新用途使用，並依「藝文場館升級計畫」給予補助。

對於國家漫畫博物館新址未來是否仍放在台中市，彭俊亨未把話講死，說仍要由專家評估台中市府提出的計畫是否符合博物館的興建規格。出席的市府新聞局副局長陳佳君表示，會將今天的討論結果帶回去給上級瞭解。

據了解，文化部是2015年在台中市政府邀請下合建「中台灣電影中心」，2017年又簽署「國家漫畫博物館」合作意向書，以中台灣電影中心部分空間建置國家漫畫博物館。

但經近30次協商會議後，文化部表示，雖肯定台中市府推展中台灣電影及動漫產業的決心及努力，但台中市府在空間規畫上，始終無法達成文化部提出的「空間集中」、「獨立出入口」、「獨立機電系統」三大基本需求。因考量國家級漫畫博物館應有規格及品質，以及永續營運等條件，將另覓地點。