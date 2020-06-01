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台中國漫館原案撤銷 文化部仍會給4.45億做他用
文化部與台中市政府進行的「中台灣電影中心」及「國家漫畫博物館」兩館合一案，後因文化部以館址不符博物館規格為由，表示將另覓地點，使得主體已興建完成的兩館未來不知何去何從。文化部說，4.45億元經費仍會請市府提出新用途使用。
立法院副院長蔡其昌和立委張廖萬堅、陳柏惟等上午邀請文化部政務次長彭俊亨前往實地勘查，彭俊亨表示，雖不符博物館規格，但文化部負責的4.45億元經費，仍會請市府提出新用途使用，並依「藝文場館升級計畫」給予補助。
對於國家漫畫博物館新址未來是否仍放在台中市，彭俊亨未把話講死，說仍要由專家評估台中市府提出的計畫是否符合博物館的興建規格。出席的市府新聞局副局長陳佳君表示，會將今天的討論結果帶回去給上級瞭解。
據了解，文化部是2015年在台中市政府邀請下合建「中台灣電影中心」，2017年又簽署「國家漫畫博物館」合作意向書，以中台灣電影中心部分空間建置國家漫畫博物館。
但經近30次協商會議後，文化部表示，雖肯定台中市府推展中台灣電影及動漫產業的決心及努力，但台中市府在空間規畫上，始終無法達成文化部提出的「空間集中」、「獨立出入口」、「獨立機電系統」三大基本需求。因考量國家級漫畫博物館應有規格及品質，以及永續營運等條件，將另覓地點。
對於為何一開始不把相關條件審酌好再決定興建，而要等到建物主體都已興建完成才說不符博物館規格？蔡其昌為市府和文化部立場做了解釋，表示此案是當時市長林佳龍好意為了替中台灣電影中心增加內容而邀文化部一起興建國家漫畫博物館。文化部也是一步步走來，才發現規格並不符合做為博物館使用；他希望目前不要再爭論誰對誰錯的責任問題，而是能圓滿把問題解決。
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