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中科廣場建物中市府認定違章 今強力斷水斷電

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府今執行中科購物廣場水斷電。圖／台中市都發局提供
台中市政府今執行中科購物廣場水斷電。圖／台中市都發局提供

台中市政府聯合執行小組，今針對中科購物廣場執行停止供水供電，都發局長黃文彬表示，斷水斷電後建物不能使用，地主台糖公司應善盡管理的責任。

中科購物廣場位在台中市西屯區，商場以「立體百貨平面化」的概念規劃，業種包括餐飲、服飾、專門店、超市、運動設施。2005年10月起商場分期分區陸續開幕，帶動周邊發展，逐漸形成中科商圈，商場客源每月來客數約30萬人次。

台中市都發局今年3月會同警方現場張貼公告，將依行政執行法第27條、第28條規定於1個月後執行停止供水供電，應給業者改善時間，廣場土地上的建物屬違章建築，等同沒有申報公安檢查，有公安疑慮。周邊民眾多次反應，若都發局漠視，形同讓承租店家與消費大眾共同承擔公安風險，市府依法處置。市府去年11月份通知管理的深耕公司與店家做好溝通，等同多給6個月的時間。

在停止供水供電後，中市府勞工局、法制局同步啟動相關協助作為，包括員工轉職協助工作及法律諮詢，保障民眾合法權益。

都發局指出，中科購物廣場承租業者「深耕公司」因「偽造文書」被告上法院，經最高行政法院於108年7月撤銷臨時建物許可定讞，業者不服提行政救濟與行政救濟「再審」2020年2月被最高行政法院駁回，全案確認，購物廣場的地上建物都屬違章。

台中市政府今天上午會同台中地方檢察署、台電、自來水公司依法對中科購物廣場執行停止供水供電，同時由中市府勞工局、法制局啟動相關員工轉職協助工作及法律諮詢，保障民眾合法權益。

針對「深耕公司」承租中科購物廣場，涉入「偽造文書」一案，最高法庭刑事庭於105年12月判決定讞，地主台糖公司隨即在2017年1月份行文給都發局相關定讞資料，都發局依法同年3月份撤銷深耕公司的臨時建物許可，業者不服，提行政救濟，最高行政法院於2019年7月駁回，撤銷臨時建物許可定讞，深耕公司不服，今年提出提行政救濟與行政救濟「再審」2020年2月被最高行政法院駁回，全案確認。

台中市政府今執行中科購物廣場水斷電。圖／台中市都發局提供
台中市政府今執行中科購物廣場水斷電。圖／台中市都發局提供

台中市 公安 偽造文書

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