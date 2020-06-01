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盧秀燕民調墊底 議員要局處長「硬起來」為政策辯護
台中市無黨籍議員陳廷秀今天在「交通地政觀光業務質詢」指出，最近遠見雜誌民調結果，台中市長盧秀燕滿意度墊底，他拿出手板「尋找頭號戰犯！」
他舉例，有議員批市府的iBike7年經費5億多元，指每輛單車要花5萬元，交通局卻一直沒有提說帖講清楚，讓外界傳言天飛。他建議政務官要挺身為政策辯護，該澄清的要澄清。交通局長葉昭甫表示會繼續努力。
遠見雜誌上月28日公布縣市長滿意度民調結果，盧秀燕墊底。今天剛好碰到議會交通業務質詢，陳廷秀表示，台中市的民調最後一名，他認為市府應該好好找出源頭。他批評市府各局處首長不用心，針對民有疑義的應對外說明及為政策辯護。
陳廷秀舉例，台中市公共自行車（iBike）議員批評一輛造價5萬元，其實這還包括維護管理等等費用，車壞就得換車，卻遲遲不見交通局長公開對外說明澄清。他轟葉昭甫至今放任這樣的訊息在網路上流傳，向副市長陳子敬建言「拜託要硬起來」。
他說，從去年起就一直挺市府府團隊好好作事，作不好，他也一定批得比別人還兇。他說，台中市長墊底，市民心裡也不好受。
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