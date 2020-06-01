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中市荷花盛開 觀旅局推這些地方可賞荷

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市有許多荷花景點，目前荷花都盛開，這是清水五福圳自行車道旁荷花，圖／台中市觀旅局提供
台中市有許多荷花景點，目前荷花都盛開，這是清水五福圳自行車道旁荷花，圖／台中市觀旅局提供

夏季是荷花綻放季節，台中市有許多賞荷景點，包括霧峰亞洲大學、東勢林業文化園區、清水趙家古厝等地點，荷花花期於每年5月到9月前後，台中市觀旅局提供賞荷花況供遊客參考。

台中市觀旅局表示，霧峰區的亞洲大學，每年5月，校園內的鳳凰花、阿勃勒和荷花陸續綻放，一次可以欣賞到多種花卉，還有美輪美奐的羅馬式建築、歐式風格的圖書館以及安藤忠雄大師設計的亞洲現代美術館，也成賞花、拍照的熱門景點。

位於東勢區的林業文化園區，腹地遼闊，免費開放遊客參觀，園區兼具自然生態、林產工業史蹟保存、木雕藝術展示等多元化休憩及環境教育功能，5公頃的荷花生態池每年夏季吸引了許多賞花客，園方貼心設計環湖步道及觀景平台方便攝影師取景，園區內綠樹參天，是夏日消暑的好去處。

海線的清水趙家古厝，也是許多賞花客推薦的景點，有百年歷史的古蹟建築外，搭配建物前方的一池粉色荷花，古色古香的風景值得一訪，也可順訪清水新興宮後方的荷花池，與後方工廠廢墟相映襯，可拍出不同風格的美照，喜歡騎單車的遊客也可以順遊沿線的五福圳自行車道，全長約10公里，騎乘中途可以在這裡拍到IG瘋傳的「石瀨頭橋」的橋中橋奇景。

近2000坪，種有各色系品種的后里區中社花市；由地方社區發展協會活化再造，充滿農村風情的烏日區花渲光明島；擁有大面積綠地，開滿粉色荷花的北屯區舊社公園；可順手拍攝白色教堂的潭子區伊甸心田花園，也是許多賞花客推薦的景點，歡迎大家趁著端午連假前假日來台中踏青。

中市觀旅局提醒，民眾賞花仍應維持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上之社交距離，搭乘大眾運輸應全程正確佩戴口罩，出門前量體溫，出遊期間如情況允許應勤洗手，減少觸碰眼口鼻，全程加強防護，安心體驗台中在地美麗景緻風情。

台中市有許多荷花景點，目前荷花都盛開，這是趙家古厝前荷花，圖／台中市觀旅局提供
台中市有許多荷花景點，目前荷花都盛開，這是趙家古厝前荷花，圖／台中市觀旅局提供

荷花 賞花 台中市

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