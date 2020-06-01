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彰化縣今起校園全面解禁 民眾可去運動了

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣今天全面放寬215國中小學校園管制，彰化縣長王惠美上午主持田中國小PU跑道完工啟用典禮時表示，今天校園開放後民眾就可以去運動，不過進學校時最好也能戴口罩、勤洗手，仍要做好防疫工作。記者林宛諭／攝影
彰化縣今天全面放寬215國中小學校園管制，彰化縣長王惠美上午主持田中國小PU跑道完工啟用典禮時表示，今天校園開放後民眾就可以去運動，不過進學校時最好也能戴口罩、勤洗手，仍要做好防疫工作。記者林宛諭／攝影

中央疫情指揮中心擬在6月7日解禁全國相關防疫規範，彰化縣今天則提前全面放寬215國中小學校園管制，彰化縣長王惠美今天上午主持田中國小PU跑道完工啟用典禮時表示，今天校園開放後民眾就可以去運動，不過進學校時最好也能戴口罩、勤洗手、保持社交距離，仍要做好防疫工作。

今天除了口罩解禁開放各大賣場與超商可開賣外，彰化縣校園也解禁，不過上周已有部分學校在周六日已解禁，不少民眾已迫不及待到校園跑步打球運動，直稱終於能恢復正常生活。

王惠美說，防疫新生活「順時中」，因已40多天沒有新冠肺炎本土感染個案，所以彰化縣國中小校園今起重新開放，對抗疫情很重要的也是要提升自己免疫力，所以民眾可多到戶外運動提升免疫力。

彰化縣國中小校園今天起除了重新全面開放校園及場地對外租借，不過細則仍由各校決定，一般民眾都可恢復在放學時到學校操場及球場等運動，而畢業典禮和畢業旅行及校外教學也可以恢復辦理。

王惠美與田中鎮長洪麗娜、田中國小校長許孝麟今天上午主持田中國小PU跑道完工啟用典禮，王惠美說，田中國小創校已逾百年，前年成立田中區第一支少棒隊甫成立即勇奪縣長盃棒球錦標賽季軍，而由於PU跑道已老舊，為了師生運動安全性，彰化縣府補助385萬元改善PU跑道，縣府也陸續補助改善直排輪練習場、教室耐震能力補強工程、老舊廁所整修、建置教室數位化教學系統等，希望讓學生能有更好的教學環境。

彰化縣今天全面放寬215國中小學校園管制，彰化縣長王惠美上午主持田中國小PU跑道完工啟用典禮時表示，今天校園開放後民眾就可以去運動，不過進學校時最好也能戴口罩、勤洗手，仍要做好防疫工作。記者林宛諭／攝影
彰化縣今天全面放寬215國中小學校園管制，彰化縣長王惠美上午主持田中國小PU跑道完工啟用典禮時表示，今天校園開放後民眾就可以去運動，不過進學校時最好也能戴口罩、勤洗手，仍要做好防疫工作。記者林宛諭／攝影

王惠美 疫情

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