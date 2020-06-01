北漂兒女願返鄉接手 彰化「阿福」早點將重新開張

彰化市蛋餅老店「阿福早點」原本在年初除夕夜結束營業，顧客大喊不捨，歷經4個多月鐵門深鎖，最近有民眾看到門口拉起6月3日重新開幕的布條，老闆「阿福」賴振福證實，在北部工作的兒子、女兒願意回來接手早餐店，會將長期累積的的手藝傳承給下一代。

近30年的「阿福早點」以軟式蛋餅皮及黃金比例的古早味醬料為名，賴振福與妻靠著早餐店將三名子女拉拔長大，現在分別在北部當醫生、工程師以及汽車廠工作，各有發展，老闆娘陳淑雲說，原本考量年紀大了，人力也出現問題，年初才決定乾脆休息，但這幾個月來，兒子不斷提出應該要繼續傳承，經過討論大兒子和小女兒願意回來學習經營。

「孩子有心當然全力支持」，陳淑雲表示，以前經營穩定，孩子也都北漂多年，不認為他們會願意接手，也未曾聽他們主動提起，反而真的停業後，才讓老店有了轉機，加上街坊鄰居也鼓勵，未來的餐點與過去差不多，由第一代掌廚，兒女則負責管理經營，邊做邊學。

賴振福表示，為經營早餐點，時常需要1、2點就起床準備，晚上機會不能排其他活動，早則6點多就要準備就寢，親友聚餐喜宴少參加，也只有過年有機會好好休息出遊，陳淑雲則說，忙碌多年突然休息了4個多月，時間多出太多，電視看到不知道看什麼，不大習慣，恢復工作也會調整作息，不要像以前那麼累。