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「愛之光」護眼志工出動 1年篩出63％長輩視力高風險

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市社會局與民間「愛之光公益協會」合作試辦「移動式視力關懷據點」，志工和社工發現，長輩對護眼知識認知不足，透過遊戲引導，讓他們重視視力保健。圖／愛之光公益協會提供
台中市社會局與民間「愛之光公益協會」合作試辦「移動式視力關懷據點」，志工和社工發現，長輩對護眼知識認知不足，透過遊戲引導，讓他們重視視力保健。圖／愛之光公益協會提供

台灣社福重視老人假牙補助，各縣市都忽略長輩的視力問題。台中市社會局與民間「愛之光公益協會」合作，3年前開始試辦「移動式視力關懷據點」，去年一整年深入52個據點，篩出63％長輩是青光眼、白內障、黃斑部病變的高關懷對象，要積極就醫，去年底成功協助51％長輩完成治療，降低視力退化或失明風險。

愛之光公益協會3年前開始深入台中29區的關懷據點，社會局補助部分經費，他們有一群護眼志工、再加上社會局社工、引進中山醫藥大學和豐原署立醫院眼科資源，宣導護眼知識，默默的做，這個計畫被法國歐舒丹基金會看見，主動聯繫協會願意贊助，執行長顏平芳說，一開始還以為是詐騙集團，歐舒丹基金會把他們的護眼計畫送到法國，獲得2年補助，每次1萬到1.5萬歐元不等。

「長輩怕花錢、怕被知道視力不好、怕就醫或開刀。」愛之光公益協會執行長延平芳說，剛走進社區很有難度，必須先透過體驗遊戲「打開長輩耳朵」，例如設計體驗遊戲，戴上遮蔽視線較多的特製眼鏡，只能看到光、顏色先走一段路，模擬重度弱視，再夾花生，讓他們實際體驗，視力沒有照顧好，比全盲還可怕。

護眼志工也利用簡單的「阿姆斯勒方格表」，可初步自我檢測有沒有黃斑部病變，顏平芳說，「只要20秒就能學會，要給長輩成就感，他們就有使命感願意當護眼小志工。」

愛之光公益協會印象最深刻的是，住在台中沙鹿102歲的阿城伯，他從公部門退休，學會護眼知識後，開始當「模範生」告訴身旁的朋友，視力保健的重要，讓長輩教長輩，他們就願意敞開心接受檢測，進一步到醫院積極接受治療。

顏平芳指出，他們一直默默耕耘，近年美國眼科學會調查，失智症和視力受損有高度正相關，長輩的白內障、青光眼、黃斑部病變、老花沒有矯正，很容易開始出現失智症狀，他們發現個案有問題時馬上轉介社會局社工、連結醫療資源。

愛之光公益協會去年深入台中52個關懷據點，發現有63％長輩有眼疾需盡速就醫，其中一名住烏日、70歲的阿嬤有青光眼症狀但害怕就醫、開刀，幸好志工和家人說服即時就醫，保住雙眼視覺，阿嬤後來說，如果看不見也不想活了，愛之光宣導護眼讓她撿回一命。

台中市社會局與民間「愛之光公益協會」合作試辦「移動式視力關懷據點」，志工和社工發現，長輩對護眼知識認知不足，透過遊戲引導，讓他們重視視力保健。圖／愛之光公益協會提供
台中市社會局與民間「愛之光公益協會」合作試辦「移動式視力關懷據點」，志工和社工發現，長輩對護眼知識認知不足，透過遊戲引導，讓他們重視視力保健。圖／愛之光公益協會提供

視力 失智症 社工

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