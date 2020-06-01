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黑道大哥變「人中之蟲」？日本防疫戰裡的風俗業與黑社會

影／天池達觀亭喝靈氣咖啡 福壽山農場推小旅行

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
福壽山農場推小旅行，讓遊客在天池達觀亭喝靈氣咖啡。圖／福壽山農場提供
福壽山農場推小旅行，讓遊客在天池達觀亭喝靈氣咖啡。圖／福壽山農場提供

在天池達觀亭喝靈氣咖啡！福壽山農場有全台灣海拔最高的露營場地嗎，農場推出4天3夜小旅行，讓遊客在海拔2574公尺處喝咖啡，遠離塵囂親近自然，福壽山農場露營區從來不打折，這次為了推廣山脈戶外旅遊，非假日露營營位通通８折。

優惠日期即日起到今年12月31日止，福壽山農場長巫嘉昌表示，4至6月是福壽山農場百花盛開的時節，今年農場特別推出平日2人小旅行4天3夜住宿+三餐優惠組合，只要8800元(3晚住宿+4天共9餐)，房型可以選楓林雅築2人房、宋莊或福壽館4人房代替；優惠內容：兩人同行，平日住宿4天3夜，含9餐，只要8800元。

餐食：用餐時間至農場餐廳，提供第一天中餐至第4天早餐，共9餐(註：如第一天午餐未用，可於最後一天午餐使用；超過用餐時間未前往用餐，視同放棄，不退款。)

福壽山農場也推出醫護人員優惠方案2.0，優惠立即可享用並且延長至今年12月31日，續住更加碼依住宿人數送咖啡(以贈送一次為限)，讓第一線醫護人員在休假時可以喘口氣。

適用對象：醫療院所第一線醫護人員包含醫師、護理師、社工師、醫院志工等，出示在職醫院的服務工作證即享折扣。優惠內容，住宿享平日5.5折、假日9折優惠，續住加碼，續住者也就是住2夜以上，依據實際住宿人數致贈天池咖啡(每杯100元)之特別優惠，並以贈送一次為限。

門票，平日一人20元、假日50元，蘋果脆片9折優惠(因數量有限，售完為止)，農場全面開放線上訂房，第一線醫護人員先訂房，到農場時攜帶服務證件，入場及登記住宿時出示服務工作證即可享優惠。

醫護人員 咖啡 露營區

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