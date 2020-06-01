搶疫後商機 超市設在地農產專區

疫情趨緩，為刺激消費，南投縣竹山鎮公所將關懷弱勢的伴手禮，改成地方小吃或特色美食，盼帶動庶民經濟；水保局南投分局串聯連鎖超市設「農萊在地好物」專區，販售彰投雲嘉等地農特產品，搶攻防疫新生活商機。

竹山鎮公所指出，振興消費市場是防疫新生活首要目標，疫情期間遊客銳減，民眾不外食，影響小吃商家，為協助振興，將訪視伴手禮改成米糕、肉圓、生煎包、蚵仔麵線等地方美食。

竹山鎮鎮長陳東睦說，針對鎮內34個社區理事長推薦轄內單親、身障、邊緣戶或獨老等逐一訪視，贈予熱騰騰的美食小吃，他們感到社會溫暖，也由公所帶頭振興小吃的消費市場。

水保局南投分局結合彰化、南投、雲林、嘉義等4縣市農特產品，與連鎖的楓康超市合作，以擴大通路銷售農特產品，並教民眾使用架上食材做創意料理，提高民眾消費意願。南投分局長陳榮俊說，整合彰化、南投、雲林、嘉義等農村社區組「農萊」陣線聯盟，除了在超商設好物專區，也發行「農萊四季刊物」，有QR Code提供網購。