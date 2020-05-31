陳時中前進一中喝珍奶 當場宣布：這裡很安全歡迎來玩

中央流行疫情指揮中心率團振興產業經濟，衛福部長陳時中下午快閃台中，傍晚到台中一中商圈喝珍珠奶茶，進行「珍奶DIY」，超人氣陳時中抵達現場尖叫連連，陳時中說，今天來是要告訴大家一中商圈很安全，大家放心來玩，不用擔心。

陳時中與台中市長盧秀燕傍晚抵達地近30年的嘟嘟（DODO）手搖茶飲店，體驗製作源自台中的珍珠奶茶，親自調製、搖珍奶，兩人也拿短暫下口罩喝起珍珠奶茶，戴上口罩後，陳時中後將吸管放進口罩內「偷喝」了幾口。

盧秀燕說，台中有20多個商圈，會安排部長到一中商圈是因為這裡曾受到敦睦艦隊集合事件重創，影響人潮，那段期間幾乎沒有消費者和遊客，請部長來看受害最大的商圈，要讓大家知道現在台中所有的商圈夜市都很安全。