陳時中到一中手搖奶茶 人還沒到現場擠爆

中央疫情指揮中心指揮官陳時中預定今天下午6點20分到達台中市一中商圈內的「嘟嘟茶坊」下午4點多就有數百名民眾聚集，有逢甲大學學生與女友特地搭公車來，他説「因為看到阿中部長就很安心！」，還有高三學生表示「只為了看阿中部長一眼！」

目前一中商圈嘟嘟茶坊被人潮擠爆，不少買茶的消費者反而擠不進去，警方與市府人員不斷請民眾留出通路「否則阿中部長進不來！」

今年4月18日因敦睦艦隊磐石艦官兵在一中門口集合，有3人發燒導致一中商圈店家與人潮受到影響。

如今台灣新冠肺炎疫情趨緩，各項防疫規範逐步解封，台中市長盧秀燕、衛生福利部長陳時中今天前往一中商圈茶飲店，一同體驗製作源自台中的特色飲品「珍珠奶茶」，為台中拚經濟。